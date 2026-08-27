Apenas algumas semanas após o sumiço e posterior reaparecimento de seu fundador, a Abrahão Veículos fechou suas atividades em Americana.

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A informação de bastidor é que um concorrente forte do setor vai assumir a operação nas próximas semanas.

O empresário Abrahão Fernandes ficou desaparecido

por 3 dias no começo de agosto. Ele foi localizado no primeiro sábado do mês em Minas Gerais, a mais de 1 mil quilômetros de Americana.

Segundo a família, ele entrou em contato usando um celular emprestado e já iniciou o retorno para a cidade. Abrahão estava muito abalado durante a ligação. A Polícia Civil analisou imagens de câmeras e conseguiu acompanhar seu trajeto até a rodoviária.

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