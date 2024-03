Com mais de 700 mil brasileiros, a Flórida não só se destaca como um paraíso para turistas, mas também como um polo para empreendedores e investidores que vivem em busca do sonho americano. No quarto trimestre de 2023, o PIB dos Estados Unidos cresceu 3,3% e se tornou ainda mais atraente para novos negócios.

Fernando Loureiro, CEO da Loureiro Investiments, é uma referência para quem tem por objetivo ter um negócio em solo estadunidense. O empresário abraçou o desafio de introduzir uma marca de Bubbletea no mercado brasileiro em 2017 e logo entendeu que o produto seria um grande sucesso na terra do tio Sam.

Em apenas dois anos e mais de 120 unidades vendidas e estabelecidas em diversas regiões do Brasil, Loureiro viu a grande oportunidade de criar a sua própria marca para o território americano. Assim nasceu a XBubbleTea, que tem inauguração prevista para agosto em Orlando, na Florida.

O diferencial da franquia é levar uma proposta saborosa, colorida e muito divertida, imprimindo ares brasileiros em um produto que nasceu no oriente. Na XBubbleTea o cliente pode fazer mais de 1000 combinações diferentes, atendendo todos os tipos de paladares.

“A marca atuará somente em território americano e terá investimento inicial de US$125 mil, com payback de 12 a 24 meses e faturamento médio mensal de US$30 mil a US$60 mil”, diz Loureiro. Para concluir, ele destaca que as marcas criadas por ele representam excelentes oportunidades para investidores que estão planejando viver e trabalhar nos EUA.

Atualmente, Loureiro segue à frente da expansão dessa marca e acaba de lançar a Polar Shake América, também no setor de Foodservice, com modelos de lojas e quiosques. A Polar Shake, inaugurada em 2023, tem como meta consolidar sua presença no mercado americano inaugurando 30 unidades até 2025 e, em seguida, expandir para a Europa. No mês de fevereiro, duas franquias próprias já foram inauguradas.