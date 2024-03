Ação social marca a chegada do Outback ao Tivoli Shopping

A inauguração do Outback Steakhouse do Tivoli Shopping acontece nesta segunda-feira, 11 de março, e será marcada por uma importante ação social em parceria com a Casa da Criança de Santa Bárbara d´Oeste, que desde 1958 atua para desenvolver o potencial humano da população assistida, por meio de diversos projetos, como educação infantil, acolhimento de crianças e adolescentes e acolhimento para as famílias, entre outros.

O restaurante doou R$ 20 mil em gift cards para a instituição, que irá comercializar os cartões para arrecadar fundos para seus projetos. Cada gift card doado tem o valor de R$ 100,00 e a Casa da Criança, em parceria com o Outback, convida os clientes a participarem dessa grande rede de solidariedade.

Após a compra, o público poderá usar o cartão em qualquer unidade Outback, mas a rede sugere que os visitantes aproveitem a oportunidade para conhecer o restaurante do Tivoli Shopping.

As vendas serão realizadas diretamente pela instituição e os interessados em adquirir os vouchers podem entrar em contato com a entidade por meio do telefone (19) 3499-1910 ou pelo e-mail ola@casadacriancasbo.org.br.

“A proximidade e a atenção com as comunidades nas quais estamos inseridos faz parte da cultura do Outback desde a chegada da marca ao Brasil, há 27 anos, e para nós é uma honra poder contribuir para o importante trabalho realizado pela Casa da Criança”, afirma a sócia regional da rede, Márcia Piellusch.

A doação do Outback para a entidade chega para ampliar uma parceria que já tem histórico no Tivoli Shopping. “O empreendimento tem uma parceria com a Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste há muitos anos, e o Outback vem para agregar ainda mais com essa ação de solidariedade. Iniciativas como essa reforçam o nosso compromisso de estar próximo da comunidade, contribuindo de forma positiva, sobretudo com uma associação tão importante do nosso município”, conta a coordenadora de marketing do centro de compras, Paula Funichello.

O presidente da instituição, Jefferson Laudissi D’Avila, agradece pela doação e explica que o valor arrecadado será utilizado na continuidade dos projetos realizados.

“Agradecemos imensamente ao Outback por ter escolhido a Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste para essa doação. Esse apoio é fundamental para continuarmos nosso trabalho em prol da comunidade. Com a ajuda, podemos alcançar nossos objetivos e fazer a diferença na vida de muitas crianças. A generosidade do Outback, que passa a fazer parte da nossa jornada, nos inspira a continuar nossa missão com dedicação e empenho”, afirma.

O apoio a instituições beneficentes é uma tradição em todas as inaugurações da rede Outback Steakhouse, que, além da nova unidade do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d´Oeste, está presente na região com cinco restaurantes em Campinas, localizados nos shoppings Iguatemi, Parque Dom Pedro, Galleria, Campinas Shopping e Parque das Bandeiras, uma em Piracicaba, no Shopping Piracicaba, e uma em Limeira, no Pátio Limeira Shopping.

Serviço

Outback Steakhouse Tivoli Shopping

Endereço: Rua do Ósmio, 699 – Vila Mollon IV, Santa Bárbara d’Oeste, próximo à Entrada A.

Inauguração: 11 de março, segunda-feira, às 11h30.

Horários: segunda a sexta, das 11h30 às 22h30, sábado, das 11h às 23h e aos domingos, das 11h às 22h.

Como ajudar: os gift cards doados pelo Outback para a Casa da Criança de Santa Bárbara d´Oeste, no valor de R$ 100,00 cada, poderão ser adquiridos diretamente na entidade, com contato por meio do telefone (19) 3499-1910 ou pelo e-mail ola@casadacriancasbo.org.br. Após a compra, os cartões poderão ser utilizados em qualquer uma das unidades Outback, mas a rede convida os moradores da cidade e municípios vizinhos a aproveitarem para conhecer o novo restaurante, no Tivoli Shopping.

www.outback.com.br / www.tivolishopping.com.br / www.casadacriancasbo.org.br

Sobre o Outback

O Outback Steakhouse possui 160 restaurantes no Brasil e está presente em 64 cidades, 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer.

Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie Grill.