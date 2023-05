O evento “Acia com Você no Azul” acontece neste sábado, dia 6, das 9 às 13 horas, na Avenida Pascoal Ardito, 1221, em frente à igreja São Vito. O objetivo é atender empresários, lojistas e consumidores, de acordo com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

A ação é voltada para empresários e comerciantes que precisam recuperar o dinheiro com inadimplentes. Nos últimos cinco anos, a Acia conseguiu devolver a quantia de R$ 4,527 milhões para o caixa dos seus associados.

Para participar do “Acia com Você no Azul” o empresário e comerciante, que tem dívidas para receber, apresenta sua lista para a associação que ela irá atualizar os dados do inadimplente, fazer sua inclusão no cadastro de devedores e entrar em contato com a pessoa para negociar o pagamento das dívidas.

Para fazer parte do evento é preciso entrar em contato pelos telefones (19) 3471-3877, (19) 98400-8397 e (19) 99207-5107 ou pelo e-mail crc@acia.com.br. É muito importante que o empresário e lojista conheça o serviço realizado pela CRC (Central Recuperadora de Crédito) da Acia e consiga receber os valores devidos.

Com relação aos consumidores, o evento permite que as pessoas façam consultas do seu nome ao SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), de maneira gratuita, e até possam tirar suas dúvidas junto ao Procon. No caso de alguma pendência, elas terão oportunidade de negociar suas dívidas e assim ficar novamente livre para voltar a ter crédito e comprar normalmente no comércio.

Se você quer saber se o seu nome possui alguma restrição ou está inadimplente basta apenas comparecer ao local no dia 6 de maio, das 9 às 13 horas, e negociar da melhor maneira possível.