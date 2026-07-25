Com rodadas de negócios e debate sobre estratégias de gestão, reunião será realizada na próxima terça-feira, 28 de julho, na região central de Sumaré

A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) realiza terça-feira, 28 de julho, mais um encontro presencial do grupo de networking Acias ION. A reunião será realizada a partir das 7h, no Novo Cotton Eventos, na Rua Primo Ângelo Marson, 88, Parque Ongaro, região central de Sumaré. Os interessados podem se inscrever por meio do link disponível na bio da Acias no Instagram (@aciassumare).

Realizado mensalmente, os encontros presenciais do grupo de networking da Acias são uma importante oportunidade que comerciantes, empresários, gestores e profissionais liberais têm para aprender mais sobre gestão, ampliar conexões e divulgar seus negócios.

Nesta edição, Selma Koshoji, presidente da Acias, e Washington Ribeiro, diretor da Acias, ampliam o debate sobre gestão eficiente com o tema “Ações e Resultados: da Estratégia à Prática”, com uma abordagem sobre Gestão Tecnológica Futura e BPO Financeiro.

A programação terá início às 7h, com recepção e coffee break até as 7h50. As rodadas de negócios são realizadas em um ambiente preparado para promover o networking entre todos os participantes. O evento é aberto a empresários de todos os segmentos, independentemente do tamanho.

Neste ano, o grupo de networking Acias ION completou cinco anos. É um dos principais serviços da Acias e neste período contribuiu com a evolução de muitos negócios na cidade. Além do evento presencial, realizado uma vez por mês, as reuniões do grupo ION ocorrem semanalmente, às terças-feiras, de forma online. O Acias ION é aberto a todos os empresários interessados.

Serviço:

Evento de Networking ACIAS ION

Quando: 28 de julho, terça-feira.

Horário: das 7h às 10h15.

Local: novo Cotton Eventos, na Rua Primo Ângelo Marson, 88, Parque Ongaro, Sumaré.

Convite: Associado R$ 60,00 (+taxa). Não associado R$ 70,00 (+taxa).

Inscrições: Instagram da ACIAS – @aciassumare – (link na bio)

Mais informações: [email protected].