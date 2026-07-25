A Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro, em Americana, recebe neste domingo (26), das 11h às 18h, a 4ª Festa Julina Beneficente e Inclusiva da Azultherapy. O evento é aberto ao público, com entrada gratuita e apoio da Prefeitura de Americana, e a renda arrecadada será destinada a ONGs e entidades do município e da região. A praça está localizada na Rua Francisco Lapierre, nº 85.

A festa terá comidas típicas, brincadeiras, show de prêmios e música ao vivo com as atrações Rafael Virgulino e Ítalo Rocha, proporcionando uma tarde de diversão às famílias.

Entre as ONGs beneficiadas e participantes, estão: Anjos da Alegria, Pernas da Alegria, Instituto Renan de Angelo (IRA), Amigos do Flash Back Americana, Cruzada das Senhoras Católicas, Serviço de Assistência Social (SAS) MEIMEI, Fraternidade Guardiões da Imaculada, Mimo Doce e Abadá Capoeira.