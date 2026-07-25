Denis Andia, prefeito de Santa Bárbara d’Oeste por dois mandatos, teve seu nome homologado como candidato a deputado federal durante a convenção estadual do MDB, realizada na segunda-feira (20). O encontro confirmou as chapas de candidatos a deputado estadual e federal da legenda.

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O próximo passo será a Convenção Nacional do partido, seguida dos trâmites legais junto à Justiça Eleitoral.

Denis Andia e trajetória

Com trajetória consolidada na gestão pública e forte reconhecimento regional, Denis Andia desponta como um dos principais nomes para representar a região na Câmara dos Deputados. A experiência acumulada como prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, presidente da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e secretário nacional de Mobilidade Urbana reforça sua credibilidade e o coloca em posição de destaque na disputa.

Na eleição de 2022, em sua primeira candidatura a deputado federal, Denis foi o candidato mais votado da região, conquistando 75 mil votos. Ficou na suplência, a apenas 4,9 mil votos de uma cadeira na Câmara dos Deputados, resultado que fortaleceu ainda mais seu nome no cenário político regional.

Durante as agendas de pré-campanha, Denis tem apresentado a proposta de um “mandato da vida real”, baseado na proximidade com a população, na escuta ativa das demandas dos municípios e na atuação voltada à busca de recursos, investimentos e soluções concretas para a região.

“Meu trabalho sempre foi pautado pela construção de soluções e pela entrega de resultados que melhoram a vida das pessoas. Quero levar essa experiência para Brasília e ampliar a capacidade de defender os interesses da nossa região, atraindo mais recursos, investimentos e oportunidades para os municípios”, afirma.

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