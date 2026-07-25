Ribeirão Preto enfrentou vendaval- O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informa que uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres (Gade) segue nesta sexta-feira (24) ao estado de São Paulo para apoiar às operações de socorro e ajuda humanitária à população afetada pelas fortes chuvas desta madrugada.

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Três técnicos vão desembarcar em Ribeirão Preto, município mais atingido pela tempestade trazida por uma frente fria.

Diante do cenário crítico, a Defesa Civil Nacional fará o reconhecimento sumário de situação de emergência em Ribeirão Preto e Taquaritinga. O mesmo ocorrerá em todos os municípios que necessitarem. Outras cinco cidades também foram afetadas pela chuva. São elas: Barrinha, Dumont, Guariba, Pradópolis e Cravinhos.

A previsão de chuva no estado vinha sendo monitorada por técnicos da Defesa Civil Nacional nos últimos dias, com intensa comunicação com as defesas civis estaduais e municipais. Todos os órgãos estão articulados para atuar em conjunto nos próximos passos.

Impactos em Ribeirão Preto

Na madrugada desta sexta, um temporal, com chuvas intensas (acumulados em torno de 30 milímetros), fortes rajadas de vento (até 70 km/h) e descargas atmosféricas, atingiu Ribeirão Preto, causando danos significativos à infraestrutura urbana. Uma pessoa morreu após uma estrutura cair sobre a residência, e outra ficou ferida em um desabamento. Até o momento, não há registro de desabrigados ou desalojados.

Foram registrados diversos destelhamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, comprometimento no abastecimento de água, bloqueios de vias públicas e danos em unidades de saúde e demais edificações públicas. O Corpo de Bombeiros atendeu aproximadamente 250 ocorrências relacionadas ao desastre.

Em razão do temporal, a Avenida Bandeirantes (SPA-325/322), entre Ribeirão Preto e Sertãozinho, precisou ser interditada. Da mesma forma, a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE) precisou ser temporariamente fechada. Já no Hospital Santa Lydia, uma árvore bloqueou o acesso e a enxurrada invadiu o prédio. O local opera com o auxílio de geradores e não há registro de vítimas.

O Centro POP, voltado para o atendimento de pessoas em situação de rua, teve parte do telhado destruída e suspendeu as atividades. A falta de energia elétrica também atingiu as estações da Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (Saerp), o que pode causar falta de água em diversos bairros.

Em razão da magnitude dos danos, o município decretou situação de emergência.

Outros municípios

De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, uma estação meteorológica registrou rajada de vento de 121 km/h, às 6h, em Pradópolis. Já em Dumont, houve interrupção no fornecimento de energia em todo o município, além de desabamento parcial da estrutura de uma empresa na zona rural. Não há registro de vítimas.

Na cidade de Taquaritinga, a chuva e as rajadas de vento provocaram quedas de árvores sobre vias públicas, interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica e o desabamento do telhado de uma residência no bairro Jardim dos Ipês. Também foi registrada a interdição parcial da Rodovia Tirço Micali (SP-310) em razão da queda de árvores. Até o momento, não há registro de vítimas.

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