Rosângela dos Santos levou o atletismo de Nova Odessa a conquistar dois grandes resultados na 68a edição dos Jogos Regionais de Itatiba/SP 2026 – 4a Região Esportiva de São Paulo.

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Na estréia da prova de 5 mil metros rasos a atleta Novaodessesnse Rosângela dos Santos Natal obteve o 6o lugar com o tempo de 20’48”, já do no dia seguinte na prova de 10 mil metros obteve o 5o lugar no tempo de 43’45”.



A ótima performance da atleta Novaodessense garantiu 7 pontos, melhorando o ranking do município na competição.

Foi a primeira vez que a atleta Rosângela dos Santos Natal participou dos Jogos Regionais, apesar de já ter sido destaque na modalidade, tanto regional quanto nacional, e colecionar troféus.

Ano passado, ela foi campeã (categoria 45 a 49 anos) na Maratona de Porto Alegre, considerada uma das provas mais tradicionais, planas e rápidas da América Latina. Ainda em 2025, ficou em 9º geral e 2º lugar (categoria 45 a 49 anos) na Maratona de Aracaju (Sergipe). Recentemente, ela venceu o Circuito Track&Field – Americana (março), Sumaré (junho) e Rio Claro (julho).

Rosângela dos Santos recebe elogios

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa junto ao Secretário Angelo Foroni e o Secretário-Adjunto de Esportes José Henrique de Carvalho, destacam o esporte novaodessense. “Nossos atletas têm representado nossa cidade todo ano, fazendo bonito, especialmente a base, que vem forte”.

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