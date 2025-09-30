ACIAS está com inscrições abertas para evento de networking

A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) está com as inscrições abertas para o próximo evento presencial do grupo de networking ACIAS ION. O encontro será realizado na próxima terça-feira, 7/10, no Sumaré Park Hotel, das 7h às 10h15. Os interessados em participar já podem fazer as inscrições.

Um dos principais serviços oferecidos pela ACIAS, o grupo de networking ION tem o objetivo de aproximar empresários da cidade e região, fomentar negócios e oportunidades, além de contribuir com a expansão da rede de contatos dos participantes. As reuniões do grupo ocorrem semanalmente, de forma online, mas uma vez por mês é realizado um evento presencial para reforçar a rede de contatos e parcerias.

Durante os eventos presenciais, os empresários têm a oportunidade de participar de rodadas de negócios, divulgar sua empresa, produtos e serviços, e trocar contatos com outros empresários.

Além do networking, o evento presencial também abre espaço para a educação empresarial, promovendo palestras sobre temas que interessam ao varejo. Na próxima terça-feira, o tema da palestra será “A inteligência é artificial, mas os impactos são reais”, com Alfero Mendes Neto.

“A Inteligência Artificial está cada vez mais presente nos negócios, mas para muitos empresários, especialmente os pequenos, o uso desta tecnologia ainda é uma barreira. A ACIAS tem realizado vários eventos para discutir, apresentar e mostrar como a IA pode otimizar processos, aumentar a produtividade e reduzir custos, independentemente do tamanho do negócio. O próximo evento do ACIAS ION é mais uma oportunidade para o empreendedor conhecer e tirar dúvidas sobre a aplicação do IA no trabalho”, explica Selma Koshoji, presidente da ACIAS.

Empresários, comerciantes, profissionais liberais e empreendedores interessados em participar do evento podem fazer a inscrição pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/networking-acias-ion/3137327. Associados da ACIAS têm desconto no valor do convite.

Serviço:

Evento de Networking ACIAS ION

Quando: 7 de outubro, terça-feira.

Horário: das 7h às 10h15.

Onde: Sumaré Park Hotel, na Avenida Vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, 303, Jardim Dall’Orto, Sumaré.

Convite: Associado (R$ 40,00 + R$ 4,00 taxa). Não associado (R$ 60,00 + R$ 6,00 taxa).

Inscrição pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/networking-acias-ion/3137327

Mais informações: [email protected]

