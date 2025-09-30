Dentes sensíveis: saiba como prevenir e cuidar

Cristiano Demartini, dentista e CEO da rede de hospitais odontológicos OdontoTop, destacou 5 dicas essenciais para quem sofre com sensibilidade nos dentes

A sensibilidade nos dentes é uma das condições que mais afetam pessoas de todas as idades. A dor pode surgir de forma repentina e aguda, especialmente após o contato dos dentes com alimentos ou bebidas muito quentes ou frios. Isso acontece porque a estrutura externa dos dentes, formada por diversas camadas, entre elas, o esmalte, pode sofrer danos ou desgaste, permitindo que substâncias alcancem a parte interna do dente. Com isso, elas podem acabar atingindo os canais minúsculos ligados aos nervos, causando sensibilidade extrema.

A sensibilidade dentária pode se desenvolver devido à retração gengival ou ao desgaste do esmalte, muitas vezes causados por escovação com força excessiva, o consumo frequente de alimentos ou bebidas ácidas, bruxismo, problemas com restaurações e, até mesmo, procedimentos de clareamento dental. Segundo Cristiano Demartini, dentista e CEO da rede de hospitais odontológicos OdontoTop, os sinais de sensibilidade podem surgir antes do quadro se agravar. Por isso, é fundamental ficar atento aos sintomas e realizar visitas regulares ao dentista.

“A sensibilidade está presente a todo momento, podendo se manifestar como um episódio isolado de dor intensa ou de forma mais frequente. Por isso, adotar hábitos saudáveis de higiene bucal é essencial para prevenir e, até mesmo, diminuir o desconforto. É comum ter sensibilidade quando o esmalte do dente está desgastado, quando existe uma erosão dentária ou quando há a retração da gengiva, que deixa a superfície de sua raiz exposta”, ressalta Cristiano.

O especialista destacou 5 dicas essenciais para ajudar quem sofre com sensibilidade nos dentes:

Use creme dental específico para dentes sensíveis

As mais recomendadas são aquelas com ativos como nitrato de potássio, arginina, fluoreto de estanho ou bioativos como hidroxiapatita, que ajudam a bloquear os estímulos dolorosos e a selar os túbulos dentinários expostos. A escovação deve ser feita com escova ultramacia e sem enxaguar a boca após o uso, permitindo que o ativo atue por mais tempo.

Não escove os dentes logo após comer alimentos ácidos

Refrigerantes, suco de limão, vinagre e ketchup são exemplos de alimentos ácidos que desgastam o esmalte. Tente consumi-los com moderação e espere pelo menos 30 minutos antes de escovar. Escovar imediatamente após o consumo pode intensificar o desgaste do esmalte amolecido pela acidez.

Manter uma rotina de cuidados

Uma rotina básica de cuidados com a saúde bucal pode evitar o surgimento de diversas doenças. Escovar os dentes com escovas macias, utilizar fio-dental e enxaguantes sem álcool, não roer as unhas, não colocar objetos na boca e beber muita água, são dicas infalíveis.

Atenção aos procedimentos

Procedimentos estéticos, como o clareamento, aumentam a sensibilidade nos dentes. A escolha do procedimento e do momento ideal para sua realização devem ser conversadas com o seu dentista, que poderá avaliar os riscos e os tratamentos mais indicados para o seu caso.

Use flúor

O flúor ajuda a fortalecer o esmalte, sendo um grande aliado para reduzir a sensibilidade nos dentes. A substância está presente em pastas e enxaguantes bucais, além de poder ser aplicada no consultório do dentista.

“A melhor maneira de tratar a sensibilidade dentinária é cuidando continuamente da saúde bucal. Isso inclui não só a adoção de hábitos saudáveis de higiene bucal, mas também uma rotina de visitas regulares ao dentista. Se a sensibilidade for persistente ou aumentar, pode ser sinal de cárie, retração gengival, fratura ou outro problema que precisa de tratamento profissional”, completa Demartini.

