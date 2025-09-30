O Futuro da Humanidade este domingo em Americana

O espetáculo O Futuro da Humanidade, inspirado na obra de romance sócio-emocional do renomado psiquiatra e escritor Augusto Cury, chega aos palcos com uma poderosa reflexão sobre saúde mental e relações humanas. Esta é a quinta adaptação teatral de uma obra de Cury, após o sucesso de O Vendedor de Sonhos, O Homem Mais Inteligente da História, Nunca Desista de Seus Sonhos e A Turma da Floresta Viva, que já emocionaram mais de 450 mil espectadores.

Guilherme Uzeda retorna à peça como Falcão, personagem fundamental que acrescenta intensidade e profundidade à história. A trama narra a história de Marco Polo interpretado por Pedro Pilar, um jovem psiquiatra idealista que se rebela contra os métodos tradicionais de tratamento psiquiátrico, nos quais o uso de psicotrópicos prevalece sobre a terapia psicológica. Ao desenvolver suas próprias teorias, ele defende uma abordagem mais humana e personalizada para o tratamento, enquanto lida com questões emocionais de sua vida pessoal e busca o amor de uma mulher cheia de inseguranças e segredos, Ana interpretada por Thalita Drodowsky.

O elenco também conta com Silvana França e Rodrigo Banks e Luciano Rocha, todos responsáveis por dar vida a essa emocionante narrativa de superação e desafios emocionais.

A adaptação para os palcos foi realizada pelo próprio Augusto Cury, em parceria com a roteirista Ingrid Zavarezzi, que expressou sua satisfação com o projeto: “Os temas abordados, como depressão, ansiedade e a importância da psicoterapia, são extremamente relevantes e necessários. Espero que o público se emocione e se inspire com essa história, assim como o livro me tocou profundamente”, comentou Zavarezzi.

Sob a direção de Rogério Fabiano, o espetáculo busca transmitir uma mensagem de esperança e coragem, defendendo uma visão mais sensível da saúde mental. “É um espetáculo necessário, onde sentimentos profundos como o amor, a amizade e a felicidade são revisados e vividos intensamente”, afirmou Fabiano, que já havia trabalhado anteriormente com a obra de Cury.

Luciano Cardoso, CEO da produtora Applaus – Arte Y Alma, destaca a importância da mensagem da obra: “As adaptações das obras de Augusto Cury promovem reflexões essenciais sobre a necessidade de sermos mais humanos e empáticos. A enorme receptividade do público, com cerca de meio milhão de pessoas já tendo prestigiado essas montagens, reforça a relevância das mensagens construtivas para a sociedade.”

O espetáculo, inspirado nas experiências do próprio autor, aborda questões importantes sobre saúde mental, ética médica e os preconceitos enfrentados pelas pessoas com transtornos mentais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 23 milhões de brasileiros sofrem de transtornos mentais, um número que pode ser ainda maior devido ao estigma social, que impede muitas pessoas de buscar ajuda.

FICHA TÉCNICA:

Adaptação: Ingrid Zavarezzi e Augusto Cury

Direção: Rogério Fabiano

Elenco: Guilherme Uzeda, Pedro Pilar, Thalita Drodowsky, Silvana França, Rodrigo Banks e Luciano Rocha

Direção geral de produção: Luciano Cardoso

Direção de movimento: Ciro Barcelos

Direção musical e trilha sonora: Miguel Briamonte

Cenografia e figurinos: Ciro Barcelos

Assistente de cenografia: Fernando Callegaro

Criação de luz: Thiago Claro França

Coordenação de Produção: Rafael Sandoli

Produção Executiva: Theo Cabral

Produção Administrativa: Magnus Nicollas

Comunicação: Kesya Andrade

Tour Manager: Silvana França

Edição de Vídeos: Agência Alwa

Áudios: Na Paz – Produtora e Rádio

Design gráfico: Lucas Peixoto

Gestão Tráfego Digital: ATMKT e Tráfego 360°

Social Media: Elton L. Hipólito e Júlia Senário

Assessoria jurídica: SVM Advocacia

Assessoria registro de marcas: Ranzolin – Propriedade Intelectual

Realização: Applaus Arte Y Alma

SERVIÇO O Futuro da Humanidade:

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase

Datas: 04 de outubro às 20:00

Duração: 90 min.

Classificação Indicativa: 10 anos

