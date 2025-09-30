Obra do “Cidade Saúde” em SBO avança com concretagem do estacionamento

Em fase de acabamento, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a construção do “Cidade Saúde”, um dos maiores investimentos já realizados na Saúde Pública do município. Nesta semana, as equipes atuam em diferentes frentes: execução da concretagem do estacionamento e da lombofaixa, aplicação de pedrisco na área de fundo, serviços de pintura, instalações elétricas com a colocação de postes externos, instalação de janelas de vidro, aplicação de revestimento em ACM na fachada, montagem do reservatório e cobertura da entrada principal do prédio.

Paralelamente, a Administração avança nos processos de aquisição de mobiliário e equipamentos que garantirão o pleno funcionamento da nova unidade.

Estrutura

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o “Cidade Saúde” será a maior e mais moderna estrutura de saúde pública do município. O espaço reunirá diversos setores, como o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, a Atenção Básica e a Vigilância em Saúde.

O investimento total é de R$ 18,4 milhões, com recursos próprios do Município, destinados à construção de um prédio de quatro andares e 3,6 mil metros quadrados de área construída.

A nova estrutura contará com consultórios de especialidades, enfermagem, farmácia, recepção, triagem, salas de reunião, copa, setor administrativo, sanitários adaptados e elevadores. Projetado com foco na sustentabilidade, o edifício terá iluminação e ventilação naturais, ar-condicionado, lâmpadas de LED e sistema de energia solar com placas fotovoltaicas, garantindo eficiência energética, conforto e respeito ao meio ambiente.

