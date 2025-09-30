Suzano investe na capacitação de talentos e no fortalecimento da indústria papeleira

Com programas de qualificação e oportunidades de desenvolvimento profissional, a empresa celebra o Mês do Papeleiro, valorizando profissionais do setor

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Em celebração ao Mês do Papeleiro, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, destaca a importância dos(as) profissionais que impulsionam a indústria e reforça seu compromisso com o desenvolvimento e a valorização contínua desses talentos. Na região de Limeira (SP), a atuação da companhia gera impacto direto na vida de milhares de pessoas, promovendo qualificação, geração de empregos e desenvolvimento sustentável.

“Investir no crescimento profissional é investir no progresso das comunidades onde atuamos. Na região de Limeira, buscamos abrir portas para que talentos locais se desenvolvam e construam carreiras duradouras. Nosso direcionador, que afirma que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’, guia cada ação que promovemos. Essas iniciativas criam oportunidades de aprendizado e crescimento, impactando positivamente a economia local e a vida das pessoas da região”, afirma Reiner Ricardo de Oliveira Santos, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

A empresa investe em programas voltados para aprendizes do SENAI e estagiários(as) técnicos e de nível superior, com foco na formação prática e preparação para o mercado de trabalho. Os(as) participantes têm a chance de serem efetivados(as) e, posteriormente, integrar programas de desenvolvimento com treinamentos, mentorias e projetos-desafio.

Histórias que inspiram

A trajetória de colaboradores(as) que ingressaram na Suzano por meio de programas de porta de entrada e cresceram na companhia reforça o impacto dessas iniciativas. Na unidade de Limeira, destacam-se os casos de Júlia Indrigo Ribeiro, que começou como estagiária e hoje atua como engenheira de Qualidade, e a de Cibelle da Costa Souza, que também ingressou por meio do Programa de Estágio Suzano e atualmente é analista de Manutenção.

“Desde o início, tive espaço para aprender a assumir responsabilidades e me desenvolver como profissional. Foi uma experiência transformadora, que abriu caminho para minha efetivação. Hoje, poder olhar para trás e enxergar toda essa evolução é motivo de muito orgulho e motivação para seguir crescendo dentro da companhia”, conta Júlia.

Cibelle relembra que sua trajetória foi marcada por aprendizados constantes e pela sensação de estar construindo uma carreira sólida em um ambiente que valoriza as pessoas. “Conheci o programa de estágio da Suzano por meio de recomendações e tive acesso a experiências que ampliaram meus conhecimentos técnicos e me mostraram a relevância da empresa no setor. Essa vivência consolidou minha decisão de seguir carreira na companhia. Hoje, sinto orgulho em integrar um time que alia inovação, responsabilidade e valorização das pessoas”, destaca Cibelle.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP