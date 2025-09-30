Unicamp 2026: O que fazer nos 30 dias que antecedem o vestibular

Primeira fase está marcada para o dia 26 de outubro; confira dicas dos professores do Etapa para ter sucesso no vestibular da Universidade Estadual de Campinas

Leia Mais notícias da cidade e região

Os estudantes que vão prestar o vestibular da Unicamp 2026 estão na reta final de preparação para a prova. A primeira fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está marcada para o dia 26 de outubro; e a segunda fase será realizada nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Confira, a seguir, as dicas dos professores do Etapa para se preparar no período que antecede o vestibular da Unicamp.

Conheça a prova

Estar familiarizado com o estilo e o formato da prova é importante para alcançar um bom desempenho no exame. Por isso, conheça o vestibular da Unicamp. A 1ª fase da Unicamp é igual para todos os candidatos e tem duração de 5 horas. Essa fase é composta por 72 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

12 de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa;

12 de Matemática;

7 de Biologia;

7 de Física;

7 de Química;

7 de Geografia;

7 de História;

7 de Inglês;

3 de Filosofia;

3 de Sociologia.

Já a segunda fase é realizada em dois dias para os candidatos selecionados e tem 5 horas de duração cada dia. No primeiro dia, as provas dissertativas são iguais para todas as carreiras:

Redação (duas propostas de textos elegíveis para o candidato);

6 questões de Língua Portuguesa (incluindo Literatura);

2 questões interdisciplinares de Língua Inglesa;

2 questões interdisciplinares de Ciências da Natureza.

No segundo dia, as provas dissertativas são diferentes entre os candidatos das três áreas do conhecimento:

Ciências Exatas:

6 questões de Matemática;

5 questões de Física;

5 questões de Química;

2 questões interdisciplinares de Ciências Humanas.

Ciências Humanas:

5 questões de Geografia;

5 questões de História;

4 questões de Matemática;

2 questões interdisciplinares;

1 questão de Filosofia;

1 questão de Sociologia.

Ciências da Natureza:

7 questões de Biologia;

5 questões de Química;

4 questões de Matemática;

2 questões interdisciplinares de Ciências Humanas.

“De um modo geral, as questões da Unicamp são contextualizadas podendo abordar temas do cotidiano e fatos sociais recentes. Outra característica dessa prova é a utilização de gráficos, tabelas, fotos, esquemas e desenhos, que exigem capacidade de interpretação e de estabelecer conexões entre diversas fontes de informação. Isso é essencial para ter uma boa performance nesta prova”, comenta João Pitoscio Filho, coordenador pedagógico do Curso Etapa.

Realize simulados e exercícios

Uma rotina prévia de estudos e simulados é o ideal no preparo para os exames de fim de ano. Aproveite os dias que antecedem o exame para resolver questões, simulados e provas de anos anteriores do vestibular da Unicamp.

“Estudar as edições anteriores do vestibular é uma boa dica. Fazer as provas dos últimos dois anos pode dar uma boa noção do estilo das questões e dos assuntos mais cobrados”, analisa João Pitoscio Filho.

Pratique redações

A prova de redação da Unicamp é considerada uma das mais inovadoras, uma vez que ela apresenta duas opções de temas/formatos, elegíveis aos candidatos.

Os formatos são variados, podendo ser, por exemplo, uma carta do leitor, um discurso, um comunicado escolar, um roteiro de podcast ou uma postagem de rede social. Já os temas, normalmente são relacionados a assuntos contemporâneos, exigindo que os estudantes estejam atualizados sobre os temas em debate atualmente e tenham poder de argumentação.

“A proposta de redação do vestibular da Unicamp é interessante porque ela coloca o estudante em uma situação real de produção de texto. A dica é ler o enunciado com muita atenção, porque ele dá pistas do que é esperado pela banca avaliadora, tanto em formato quanto em conteúdo. A prova avalia clareza, coerência, domínio do gênero, respeito à proposta e uso adequado das convenções de escrita e coesão”, explica Nayara Natalia de Barros, coordenadora de Redação do Colégio Etapa Valinhos.

Domine as leituras obrigatórias

As questões de Literatura do vestibular da Unicamp estão presentes nas duas fases, seja na forma de questões de múltipla escolha (primeira fase) ou no formato dissertativo (segunda fase). “Para alcançar uma boa nota, é fundamental incluir essas obras no seu cronograma de estudo”, orienta Heric Palos, coordenador de Português do Curso Etapa.

Confira a lista de obras literárias obrigatórias para o vestibular da Unicamp 2026:

Alice no país das maravilhas – Lewis Carroll;

A vida não é útil – Ailton Krenak;

Canções escolhidas de Cartola: “Alvorada”; “As rosas não falam”; “Cordas de aço”; “Disfarça e chora”; “O inverno do meu tempo”; “O mundo é um moinho”; “Que é feito de você?”; “Sala de recepção”; “Silêncio de um cipreste”; “Sim”;

Casa Velha – Machado de Assis;

Contos escolhidos de Morangos mofados – Caio Fernando Abreu: “Além do ponto”; “Aqueles dois”; “Diálogo”; “O dia em que Júpiter encontrou Saturno”; “Pera, uva ou maçã?”; “Terça-feira gorda”;

No seu pescoço – Chimamanda Ngozi Adichie;

Olhos d’água – Conceição Evaristo;

Prosas seguidas de odes mínimas – José Paulo Paes;

Vida e morte de M.J. Gonzaga de Sá – Lima Barreto.

Equilibre a rotina pré-vestibular

A preparação para o vestibular exige que os estudantes tenham bons hábitos e saibam equilibrar a rotina, visando produtividade nos estudos e, consequentemente, uma boa preparação para os dias das provas. Por isso, confira alguns pontos importantes para manter o equilíbrio no período que antecede os vestibulares:

Durma bem;

Tenha uma alimentação saudável;

Pratique atividades físicas;

Tenha momentos de lazer.

Unicamp 2026

O vestibular da Unicamp 2026 oferece 2.520 vagas, em 69 opções de cursos superiores em quatro campi da Universidade Estadual de Campinas (Campinas, Limeira, Paulínia e Piracicaba). Mais informações no edital do vestibular.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP