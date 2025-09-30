Prefeitura de Americana abre consulta pública do Plano Municipal de Saneamento Básico

A Prefeitura de Americana disponibilizou nesta segunda-feira (29), em seu site oficial, consulta pública referente ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). A população poderá dar sugestões clicando no banner específico em www.americana.sp.gov.br e enviar suas considerações até o dia 30 de outubro. O PMSB foi publicado, na tarde desta segunda, em edição extraordinária do Diário Oficial do Município (DOM).

“O município precisa revisar seu Plano Municipal de Saneamento Básico por exigência legal, do marco de saneamento do Governo Federal. O plano foi revisado e agora é apresentado à população, devendo estar aberto para consulta pública para eventuais sugestões e colaborações. O objetivo é definir o planejamento para o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, serviços fundamentais para a saúde pública”, explicou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

O Plano, que traça diretrizes para a gestão do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, é um instrumento para aprimorar e melhorar a prestação dos serviços e promover o desenvolvimento do município.

“A melhoria da infraestrutura e da eficácia na gestão do saneamento básico são metas imprescindíveis a serem alcançadas para contribuir com o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e sustentável do município. A finalidade será sempre buscar atender as demandas da cidade, promovendo o acesso aos serviços e a execução de ações e programas que assegurem a qualidade de vida da população”, enfatizou o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Marcos Morelli.

A audiência pública para apresentação do Plano está prevista para o dia 29 de outubro. Posteriormente, o documento será protocolado na Câmara Municipal para deliberação.

