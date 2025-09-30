Pleno emprego- O Município de Santa Bárbara d’Oeste iniciou o segundo semestre de 2025 com taxa de desemprego de 4,3%, menor índice entre as cidades com mais de 100 mil habitantes de acordo com estimativa apresentada no mês de julho pela ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas).

O índice de Santa Bárbara d’Oeste é também inferior às médias da região, do Estado de São Paulo e do Brasil.

Desde 2021, ano em que se iniciou a Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan, o Município registra a marca de mais de 10 mil empregos criados. Os dados são oficiais e constam no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), vinculado ao Governo Federal.

O estudo leva em consideração empregos gerados nos segmentos de indústria, comércio, construção, serviços, entre outros.

