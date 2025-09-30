Gigantão 2025: semifinais da 2ª divisão ocorrem nesta 4ª-feira

Após as partidas disputadas no domingo (28), foram definidas as equipes semifinalistas da 2ª divisão do Gigantão 2025, Campeonato de Futebol Amador de Americana promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes.

No Centro Cívico, o Novo Sport F.C. venceu o São Paulo Lírios por 1 a 0, garantindo vaga na próxima fase. Na sequência, o Unidos da Morada superou o E.C. Novo Mundo por 2 a 0 e também avançou.

Já no estádio Victório Scuro, o São Vito derrotou o América 1 por 2 a 1, enquanto o duelo entre Praia Azul/Unidos da Gruta e Sporting ZNC terminou empatado em 0 a 0, sendo decidido nos pênaltis, com vitória por 5 a 3 da equipe do Praia Azul/Unidos da Gruta.

Com os resultados, além da vaga nas semifinais, os times classificados também asseguraram presença na 1ª divisão da competição em 2026.

“É muito prazeroso ver os campos cheios, famílias acompanhando e a torcida vibrando com seus times. Agora, nas semifinais, a emoção aumenta ainda mais, e quem for ao campo vai presenciar grandes jogos”, comemorou o secretário de Esportes, Márcio Leal.

As semifinais acontecem nesta quarta-feira (1º), a partir das 19h, no gramado do Centro Cívico. A organização informa que, devido à realização dos jogos, a pista de atletismo estará fechada ao público a partir das 17h.

QUARTAS DE FINAL

28/09 (domingo)

Centro Cívico

Novo Sport F.C 1 x 0 São Paulo Lírios

Unidos da Morada 2 x 0 E.C Novo Mundo

Victório Scuro

São Vito 2 x 1 América 1

Praia Azul/Unidos da Gruta 0 (5) x (3) 0 Sporting ZNC

SEMIFINAIS

01/10 (quarta-feira)

Centro Cívico

19h – Novo Sport F.C. x São Vito

21h – Unidos da Morada x Praia Azul/Unidos da Gruta

