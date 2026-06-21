Com rodadas de negócios e palestra sobre os impactos da nova NR1 nas empresas, reunião acontece nesta terça-feira, 23 de junho, em novo endereço

A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) está com as inscrições abertas para o próximo evento presencial do grupo de networking ION. A reunião será realizada dia 23 de junho, terça-feira, em novo endereço: no novo Cotton Eventos, na Rua Primo Ângelo Marson, 88, Parque Ongaro, região central de Sumaré.

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O encontro é mais uma oportunidade que empresários, gestores e profissionais de diferentes segmentos terão para ampliar conhecimentos e fortalecer conexões. Os interessados podem se inscrever por meio do link disponível na bio da Acias no Instagram (@aciassumare).

A programação terá início às 7h, com recepção e coffee break até as 7h50, em um ambiente apropriado para promover o networking entre os participantes.

Um dos destaques do encontro será a palestra “NR1 Além da Norma: Como Proteger Pessoas e Resultados”, ministrada por Aldo Batista, consultor de negócios do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). A apresentação abordará as recentes mudanças da norma, como as exigências relacionadas à gestão dos riscos ocupacionais, incluindo a atenção aos fatores psicossociais no ambiente de trabalho.

Reflexões e orientações

“Mais do que discutir aspectos legais, a palestra irá apresentar reflexões e orientações práticas sobre como as empresas podem proteger a saúde e o bem-estar de seus colaboradores, reduzir riscos psicossociais, fortalecer a cultura organizacional e transformar essas ações em resultados mais sustentáveis para o negócio”, comenta Selma Koshoji, presidente da Acias.

A atualização sobre a NR1 é considerada essencial para organizações de todos os segmentos e portes. A adequação às novas diretrizes é fundamental para a construção de ambientes corporativos mais seguros, produtivos e humanizados.

Além da palestra, o evento contará com rodadas de negócios, momento em que os participantes têm a oportunidade de interagir diretamente com outros empresários, divulgar seus serviços e produtos.

O grupo de networking Acias ION acaba de completar cinco anos. É um dos principais serviços da Acias e está acessível a todos os interessados. Além do evento presencial, realizado uma vez por mês, as reuniões do grupo ION ocorrem semanalmente, às terças-feiras, de forma online.

Serviço:

Evento de Networking Acias ION

Quando: 23 de junho, terça-feira.

Horário: das 7h às 10h15.

Local: novo Cotton Eventos, na Rua Primo Ângelo Marson, 88, Parque Ongaro, Sumaré.

Convite: Associado R$ 60,00 (+taxa). Não associado R$ 70,00 (+taxa).

Inscrições: Instagram da ACIAS –

Mais informações: via email

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