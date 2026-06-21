Será que dá para falar sobre sustentabilidade em clima de Copa do Mundo? Para o escritor e ex-goleiro Gustavo Gumiero, a resposta é sim. Apostando no futebol como linguagem popular, o criador do personagem Proteus está lançando uma série de novos vídeos nas redes sociais que conectam paixão nacional, crise climática e educação ambiental.

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Os conteúdos fazem parte da série Proteus e a Mudança Climática, projeto criado por Gumiero, doutor em Sociologia pela Unicamp. A proposta utiliza humor e storytelling para transformar temas ambientais complexos em conteúdos mais próximos do cotidiano.

No vídeo “O Mundo é uma Bola“, Proteus transforma o planeta em um campo de futebol para explicar conceitos como greenwashing, consumo de água por data centers, negacionismo climático e degelo do permafrost.

“O futebol faz parte da cultura brasileira e ajuda a aproximar temas ambientais de diferentes públicos. Quando usamos referências populares, a conversa sobre clima se torna mais acessível“, afirma Gustavo Gumiero.

Em uma das cenas, Proteus apresenta o personagem ‘data center‘ como o ‘craque do time‘, fazendo referência às estruturas que armazenam e processam dados de plataformas digitais e inteligência artificial.

Humor e linguagem digital ampliam debate ambiental

O outro lançamento, “Figurinhas da Extinção“, utiliza o formato de álbum de colecionador para falar sobre espécies desaparecidas pela ação humana. O vídeo cita animais como a ararinha-azul, a foca-monge-do-Caribe e o rinoceronte-negro-do-oeste-africano.

A narrativa mistura humor e informação para discutir biodiversidade e preservação ambiental, especialmente entre crianças e jovens conectados às redes sociais.

“Existe uma necessidade crescente de comunicar sustentabilidade de forma clara e interessante, principalmente para as novas gerações, que já convivem diretamente com os efeitos da crise climática“, diz Gumiero.

Gumiero, doutor em Sociologia pela Unicamp Gumiero, doutor em Sociologia pela Unicamp

O projeto Proteus além da Copa do Mundo

Inicialmente voltado ao público infantil, o projeto Proteus vem ampliando sua presença digital com vídeos curtos e conteúdos educativos sobre mudanças climáticas, consumo consciente e impactos ambientais da tecnologia.

O personagem surgiu na série literária Proteus e a Mudança Climática, criada por Gustavo Gumiero para aproximar crianças e jovens de temas ligados à sustentabilidade e à crise climática. Entre as obras já lançadas estão Proteus e a Mudança Climática: O Grande Problema, Proteus — O Ouro Negro e Proteus — A Última Árvore, que combinam ciência, aventura e humor em narrativas voltadas à educação ambiental. Os títulos seguem disponíveis em versões digitais para leitura.