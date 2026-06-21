A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o programa CULTSP PRO, realiza dois treinamentos voltados aos profissionais da área gastronômica, com foco na qualificação, inovação e aprimoramento dos serviços prestados em eventos.

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As atividades ocorrem nas duas próximas segundas-feiras, dias 22 e 29, no Salão Nobre da Secretaria de Educação.

No dia 22, o treinamento ocorre das 13h30 às 17h30, com o tema “Boas Práticas na Operação de Eventos Gastronômicos”. No dia 29, a atividade acontece das 8 às 12 horas e será sobre “Atendimento e Hospitalidade em Eventos”.

Para os estabelecimentos participantes do Festival Gastronômico de Inverno 2026, a participação nos dois encontros é obrigatória, como parte das ações de preparação para o evento. A iniciativa busca aprimorar os conhecimentos técnicos das equipes, qualificar o atendimento ao público e fortalecer as boas práticas operacionais.

Além dos participantes do Festival, também foram disponibilizadas vagas para profissionais e empreendedores da rede gastronômica local que atuam na Praça de Alimentação dos eventos promovidos no Município, ampliando as oportunidades de capacitação e desenvolvimento do setor. As inscrições já foram realizadas.

Sobre o CULT PRO

Realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado, o CULTSP PRO é um programa de formação e qualificação profissional, inovação e sustentabilidade voltado ao setor cultural e criativo, oferecendo capacitações que contribuem para o fortalecimento dos profissionais e empreendedores do segmento.

Em Santa Bárbara d’Oeste,

as atividades contam com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

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