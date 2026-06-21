Fenômeno climático, anunciado pela comunidade científica, pode gerar ondas de calor e reduzir umidade relativa do ar no Sudeste, favorecendo queimadas

Hortolandia de olho- A agência climática estadunidense NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos) acaba de confirmar o início do “El Niño”, fenômeno climático periódico já conhecido pelos brasileiros principalmente por causar secas graves no Norte e Nordeste do País e tempestades severas no Sul, como as verificadas em 2024, no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito na última quinta-feira (11/06).

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O fenômeno, que se caracteriza pelo aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico, perto da linha do Equador, é um fator climático muito relevante na Terra. Pode influenciar eventos climáticos extremos, tais como ondas de calor mais intensas, temperaturas elevadas e períodos de chuvas acima da média.

Diante desse cenário e considerando as mudanças climáticas verificadas em todo o planeta e no Brasil, a Prefeitura de Hortolândia atua de forma preventiva a fim de que o município esteja cada vez mais preparado e adaptado aos chamados “eventos climáticos extremos”.

Além de Hortolândia

Na Região Sudeste, nas áreas mais ao norte de São Paulo, onde está localizada a região de Campinas, durante os anos de “El Niño”, costuma haver aumento da temperatura média e redução de chuvas, especialmente nas estações de Primavera e Verão, e até mesmo secas, o que varia de acordo com a intensidade do fenômeno. Essa condição climática, de baixa umidade relativa do ar, favorece o aparecimento de queimadas e focos de incêndio, que geram graves problemas ambientais e afetam também a saúde das pessoas, sobretudo crianças e idosos.

A Administração Municipal reconhece que os eventos climáticos extremos tendem a se tornar cada vez mais frequentes, em decorrência das mudanças climáticas globais. Por isso, é preciso criar e implantar políticas públicas voltadas à adaptação climática e à construção de uma cidade mais resiliente.

Confira as ações já desenvolvidas pelo município para suavizar os impactos climáticos e enfrentar o “El Niño”:

Elaboração do “Plano de Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima em Hortolândia”. A iniciativa busca promover ações estratégicas para garantir mais segurança, sustentabilidade e qualidade de vida para as futuras gerações;

Monitoramento constante das condições meteorológicas, por meio de boletins matutinos e vespertinos enviados diariamente pela Defesa Civil do Estado, e de alertas climáticos, emitidos pelos órgãos competentes; e, em razão dos alertas e dos boletins, adoção de medidas necessárias para minimizar riscos, prevenir impactos e garantir maior segurança à população;

Adesão à “Operação SP Sem Fogo”, voltada à prevenção de queimadas durante os períodos de estiagem, e à “Operação Chuvas de Verão”, que promove ações de monitoramento, prevenção e resposta a possíveis ocorrências causadas por eventos climáticos extremos, reforçando a segurança da população e a preparação do município diante das mudanças climáticas;

Elaboração do “Plano Preventivo de Contingência para fechamento temporário de parques públicos municipais durante períodos de instabilidade climática”. A medida busca ampliar a segurança da população em situações de risco associadas a chuvas intensas e ventos fortes;

Treinamento constante das equipes da Defesa Civil Municipal, do qual também participam agora servidores do Departamento de Assuntos Climáticos e do Setor de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos;

Mutirões de limpeza de bueiros em diversos pontos da cidade, tais como os dispositivos localizados ao longo das avenidas Emancipação, Olívio Franceschini e Santana. A ação contribui diretamente para o saneamento básico e a drenagem urbana e é fundamental para evitar o entupimento das tubulações subterrâneas das redes de esgoto e águas pluviais, reduzindo os riscos de enchentes e alagamentos. No contexto das mudanças climáticas e dos eventos extremos, a medida fortalece a prevenção de inundações e amplia a segurança da população local;

Remoção de pessoas de áreas de riscos, oferecendo maior segurança para famílias nessas condições;

Acionamento imediato das equipes de Mobilidade Urbana e Defesa Civil, em situações de ocorrência de enchentes, alagamentos ou outros eventos climáticos severos. A atuação rápida e integrada visa a garantir a segurança dos munícipes e minimizar os impactos causados à cidade;

Ações de arborização, como os plantios periódicos em todas as áreas da cidade envolvendo crianças e demais moradores da cidade;

Implantação de três microflorestas urbanas. Juntas, elas somam 1.810 metros quadrados de vegetação nativa densa, em pontos estratégicos (uma no Jd. Metropolitan, uma no Jd. Santa Clara do Lago e uma no Jd. Novo Ângulo), reduzem as ilhas de calor, criam refúgios para a fauna local, ampliam a arborização do município e ainda contribuem muito para melhorar a qualidade do ar;

Ações de sensibilização e conscientização da população, por meio de educação ambiental, com orientações sobre hidratação, cuidados durante os períodos de calor intenso, descarte correto de resíduos, combate e prevenção às queimadas, entre outras medidas preventivas.

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