Acias recebe inscrições para evento presencial de networking

A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) está recebendo inscrições de empresários, comerciantes, profissionais liberais e empreendedores interessados em participar do próximo evento presencial de networking do grupo Acias ION. O encontro será realizado no dia 29 de julho, terça-feira, no Sumaré Park Hotel, das 7h às 10h15.

O grupo de networking ION é um dos principais serviços oferecidos pela Acias e beneficia empresários interessados em ampliar sua rede de contatos e divulgar produtos e serviços. Semanalmente, os integrantes se reúnem de forma online, mas uma vez por mês é realizado um encontro presencial para reforçar os contatos entre os envolvidos.

Para participar do evento, não é preciso ser associado da Acias . As conexões acontecem durante todo o evento, mas ganham força, principalmente, durante as rodadas de negócios, momento em que todos têm a oportunidade de apresentar a empresa e trocar contatos.

Além do networking, o evento presencial também promove um momento de conhecimento e educação empresarial, com uma palestra realizada por especialistas do mercado. No próximo encontro, o tema será “Gestão Para Quem Quer Resultados – Uma Visão Prática Sobre Negócios e Desafios”, com Ricardo Marques, especialista em Gestão Empresarial. Com 25 anos de experiência e mais de dez mil clientes atendidos, Ricardo Marques tem mais de 40 prêmios nacionais e internacionais e acumula mais de R$ 5 bilhões em vendas realizadas.

“O encontro presencial do grupo Acias ION é uma grande oportunidade para ampliar a rede de networking e divulgar os produtos e serviços. O evento se tornou uma vitrine importante para os empreendedores da cidade, em especial os pequenos empresários, que podem fazer conexão com diversas outras empresas”, comenta Selma Koshoji, presidente da Acias.

Os convites para o evento já estão à venda e podem ser adquiridos pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/networking-acias-ion/3029525

Serviço:

Evento de Networking ACIAS ION

Quando: 29 de julho, terça-feira.

Horário: das 7h às 10h15.

Onde: Sumaré Park Hotel, na Avenida Vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, 303, Jardim Dall’Orto, Sumaré.

Convite: 70,00. Valor promocional de R$ 100,00 (dois convites na mesma compra)

Inscrição pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/networking-acias-ion/3029525

Mais informações: [email protected]

