Ana Flávia dos Santos Tonucci, de 17 anos, que estava desaparecida desde o dia 21 de junho, foi localizada nesta quinta-feira (24) e já está novamente sob os cuidados do abrigo CASULO, em Nova Odessa. A confirmação foi feita por fontes oficiais no início da tarde.

A identificação do paradeiro da jovem contou com o apoio de moradores e da repercussão nas redes sociais, que ajudaram a direcionar as buscas e levaram a informações importantes para as autoridades.

Por ora, os detalhes sobre como e onde Ana Flávia foi encontrada não foram divulgados. O foco segue na garantia da segurança da adolescente e no acompanhamento pelas equipes responsáveis.