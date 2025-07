PL ensaia dobrada Americana SB com Republicanos de standby

Em busca de espaço e sob o risco da derrocada do grande líder, o PL da região comandado pelo prefeito de Americana Chico Sardelli ensaia dobrada Americana Santa Bárbara. O nome já definido para deputado estadual é o duplamente herdeiro de Chico filho Franco.

Aproveitando o recesso ou calmaria deste julho, os nomes que comandam as cidades vizinhas almoçaram esta quinta-feira. E postaram que buscam união (mas apenas da parte de Americana).

PL de Chico em busca de crescer e ‘garantir’ Franco

Com o filho tentando se estabelecer como nome ‘fortíssimo’ para 2026, Chico tem buscado aliados na região. E o movimento de julho foi atacar Santa Bárbara. O grupo garantiu o ex-campeão de votos vereador Carlão Motorista na prefeitura.

O estranho no ninho do PL foi o vice-prefeito de Santa Bárbara Felipe Sanches (Republicanos). Ele é visto com bons olhos ‘pelo lado de Americana’ para ser a dobrada em SBO, mas existe aí um grande problema, Ricardo Molina.

Assessor do governador Tarcísio de Freitas, RM comanda o Republicanos na região, o que levaria Sanches a ter que deixar o partido, que tende a crescer mais que o PL no ano que vem.

Enfim, são reuniões, tentativas de colar nomes para ensaios e voos de olho em 2026 e, no caso barbarense, 2028.

Abaixo a postagem de CS nas redes sociais.

Americana e Santa Bárbara d’Oeste em sintonia 🤝

Duas cidades irmãs, que nunca estiveram tão prósperas e próximas, e com um campo fértil para continuarem crescendo juntas.

Hoje, a conversa no almoço foi com esse tema… nossa paixão pela região e nosso desejo de fazer ainda mais pelas pessoas que vivem aqui.

