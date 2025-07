Autoritarismo, por Aílton Gonçalves

A definição do dicionário é mais simples. Segundo ele, autoritarismo é um substantivo masculino com significado de “sistema autoritário de governo; despotismo”. Autoritário já é classificado como adjetivo com significado de é aquilo “que se baseia na autoridade; despótico; sistema autoritário de governo; que procura impor-se pela autoridade; altivo; impositivo; dominador; arrogante; impetuoso; violento; impulsivo”.

Duvido que você leu até aqui e não lembrou de alguém… O fato é que o autoritarismo é mais nefasto que imaginamos. Hoje, sabemos às duras penas, que é (im)perfeitamente possível que alguém possa ser eleito democraticamente e governar como autoritário. Por vezes, o poder sobe à cabeça e o viés autoritário toma conta da situação.

O autoritarismo se caracteriza pelo desrespeito às leis e convenções estabelecidas.

O autoritário crê que pode tudo. Crê que está acima de tudo e de todos. O autoritário quer que os outros se comportem exatamente como ele pensa que os outros devem se comportar. O autoritarismo anda de mãos dadas com a intolerância. É casado com a arrogância e procura ditar suas próprias leis, suas próprias regras. O autoritário é egoísta. É incapaz de se colocar no lugar do outro. A única lei que ele obedece é a lei do mais forte, e quer impor sua vontade a todos. Onde o autoritarismo atua surgem injustiças, pessoas ficam feridas, a paz desaparece.

O mundo moderno não pode se curvar ante o autoritarismo. Há que se ter resistência. A democracia, com todos os riscos, ainda é o melhor caminho. O autoritário não aprecia a democracia, não aprecia as leis e os órgãos de controle. O autoritário crê que ele é a própria lei. Nada mais impróprio para o mundo de hoje.

Nesses primeiros anos do terceiro milênio, temos assistido ao ressurgimento de vocações autoritárias e perigosas. O autoritarismo não reconhece fronteiras, geográficas ou não. Geralmente o autoritarismo tem certeza que é o próprio Deus.

Pela soberania dos povos e nações. Pela obediência às leis estabelecidas. Pela liberdade e democracia. Que todo o autoritarismo se dissolva. Que Deus, que é Soberano sem ser autoritário, nos ajude nessa luta. Aliás, Ele é um Deus comunitário. Subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o querido Espírito Santo. Que a Santíssima Trindade nos inspire a viver democraticamente, livre de todo e qualquer autoritarismo.

É isso!

Rev. Ailton Gonçalves Dias Filho

Pastor Presbiteriano

