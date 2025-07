O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas apareceu pela primeira vez ao lado do polêmico prefeito de Sorocaba Rodrigo Manga. Os dois são do mesmo partido mas manga ela apontado como provável adversário de TF no ano que vem.

Suspeito de desvios e investigado pela polícia, o prefeito recuou e agora parece ter feito as pazes com o governador.

Tarcísio lança crédito pra exportador

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (23) a criação de uma linha de crédito especial para exportadores do estado que vendem produtos para os Estados Unidos. O programa chamado “Giro Exportador” vai disponibilizar R$ 200 milhões em crédito com juros subsidiados para as empresas que mantêm relações comerciais com o país norte-americano.

Essa linha é a primeira resposta efetiva do governo paulista para mitigar os efeitos do tarifaço de 50% anunciado pelo presidente Donald Trump, com previsão para entrar em vigor em 1º de agosto.

Segundo a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), o objetivo é preservar a competitividade das empresas paulistas, especialmente aquelas com produtos de maior valor agregado.

O “Giro Exportador” tem as seguintes condições:

Taxas a partir de 0,27% ao mês + IPCA

Prazo de até 60 meses para pagamento

Carência de até 12 meses (inclusa no prazo total)

Limite de financiamento: até R$ 20 milhões por cliente

