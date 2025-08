Ações da PM prendem por tráfico e roubo em 5 bairros de Sumaré

Leia Mais notícias da cidade e região

Uma nova série de ações da Polícia Militar de Sumaré, nos dias 3 e 4 (domingo e segunda-feira), foi realizada com patrulhamento em pontos já conhecidos pela prática de crimes, como tráfico de entorpecentes e receptação de veículos. As operações ocorreram nos bairros Portal Bordon, Jardim Callegari, Jardim Salerno, Maria Antônia e Vila Vale, resultando em prisões em flagrante e apreensão de drogas, dinheiro e até motocicletas roubadas.

De acordo com informações do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), no Portal Bordon, uma denúncia anônima levou os policiais a encontrar duas motos roubadas circulando em alta velocidade. Durante a abordagem, um suspeito acabou detido com R$ 130 em espécie e 120g de cocaína, além de ter sido reconhecido por uma vítima como um dos autores do roubo ocorrido horas antes.

Em outra ação, no Jardim Callegari, um homem tentou se livrar de drogas ao notar a aproximação da viatura da PM. Os policiais encontraram 62 porções de cocaína e R$ 30 com o indivíduo, que confessou estar vendendo drogas no local. No Jardim Salerno, dois suspeitos foram flagrados durante tentativa de fuga. Um deles jogou uma bolsa contendo grande quantidade de entorpecentes: maconha, crack, cocaína e lança-perfume. Segundo a PM, o outro cidadão atuava como ‘olheiro’.

Já no bairro Maria Antônia, a polícia apreendeu uma mochila abandonada por um suspeito, contendo mais de 130 eppendorfs (embalagens) de cocaína, além de 54 porções de maconha, 46 pedras de crack, rádio comunicador e aparelho de telefone celular. E a última ocorrência se deu na Vila Vale, onde dois indivíduos — um menor de idade — foram abordados com uma sacola contendo mais de 300 porções de drogas variadas (cocaína, crack, maconha e a sintética “ice”). O menor foi entregue à responsável legal, enquanto o outro suspeito ficou preso.

Segundo informações da assessoria do 48º BPMI, as ações da Polícia Militar fazem parte de um esforço constante para coibir o tráfico e reforçar a segurança nos bairros mais afetados pela criminalidade. Todas as ocorrências foram encaminhadas ao Plantão Policial de Sumaré e os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP