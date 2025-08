Região metropolitana de Campinas registra mais de 51,9 mil admissões em junho, segundo Caged

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A região metropolitana de Campinas, em São Paulo, contabilizou 51.976 novas admissões com carteira assinada em junho, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No mesmo período, a região registrou 51.811 demissões e um saldo positivo de 165 empregos formais.

Os dados detalham o perfil dos novos contratados: a maioria é de homens (28.092), com ensino médio completo (35.256) e idade entre 18 e 24 anos (14.182).

Os setores que mais contrataram na região foram serviços (24.963), comércio (12.019) e indústria (9.278).

Cenário nacional

No Brasil, o mês de junho registrou 2.139.182 admissões e 1.972.561 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 166.621 empregos com carteira assinada. O levantamento nacional mostra que a maior parte dos admitidos — 1.233.879 — era de homens. A maioria tinha ensino médio completo (1.396.376) e idade entre 18 e 24 anos (605.094).

Todos os cinco principais setores da economia tiveram resultados positivos. O setor de Serviços foi o destaque, especialmente nas áreas de informação, comunicação, finanças, imobiliário e atividades profissionais e administrativas. Em seguida, vieram comércio, agropecuária, indústria e construção.

Trabalho temporário

O Brasil registrou 88.025 contratações de temporários em junho, sendo 43.397 homens e 44.628 mulheres. O perfil dos temporários admitidos segue a mesma tendência: a maioria tinha ensino médio completo (68.910) e idade entre 18 e 24 anos (30.799).

O setor de serviços foi o que mais contratou nesta categoria, com 87.834 admissões, impulsionado por áreas como informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias e profissionais.

Em São Paulo foram 65.280 contratações temporárias, sendo 3.754 na região, com destaque para o setor de serviços, responsável por 1.104 admissões no período. Entre os contratados, 3.272 tinham ensino médio completo e 1.316 idades entre 18 e 24 anos.

“O trabalho temporário é uma ferramenta estratégica que oferece às empresas a flexibilidade necessária para se adaptarem rapidamente às variações do mercado. Com ele, conseguimos ajustar o número de funcionários de acordo com a demanda, o que otimiza a produtividade e reduz custos operacionais, simplificando processos internos de contratação e gestão”, explica Camila Rodrigues, gerente da Employer Recursos Humanos em Campinas.

Municípios da região

A região é composta pelos seguintes municípios: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP