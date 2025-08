Santa Bárbara Rock Fest terá 24 opções gastronômicas e ilhas de bebidas

Além de reunir grandes nomes do rock nacional em sua 8ª edição, o Santa Bárbara Rock Fest 2025 também promete uma verdadeira experiência gastronômica para o público. O evento, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, contará com uma estrutura completa de alimentação e bebidas.

Ao todo, serão 14 food trucks e 10 restaurantes da cidade e região distribuídos na praça de alimentação, além de ilhas para retirada de bebidas, garantindo mais praticidade e conforto para quem estiver curtindo os shows. Com cardápios variados, o festival oferecerá desde hambúrgueres artesanais, espetinhos, crepes, açaí e pamonha, até doces gourmet, comida vegana e massas.

Criado em 2014, o Santa Bárbara Rock Fest é referência em evento público e se consolidou como Maior Festival de Rock de bandas independentes. Neste ano o Santa Bárbara Rock Fest acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, reunindo 53 bandas.

O festival contará com os headliners: Titãs, Jota Quest, Krisiun, CPM 22, Massacration, Tihuana, Dead Fish, Kiara Rocks e Makna, além de ampla estrutura, com roda gigante, tirolesa, ativações, espaço para economia criativa e área gastronômica.

A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e FAM (Faculdade de Americana), apoio do Tivoli Shopping e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, EPTV, Grupo Liberal e FM Gold 94.7, gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

Todas as informações do evento serão disponibilizadas no site do evento (rockfestsbo.com).

Confira abaixo o cardápio completo da praça de alimentação:

FOOD TRUCKS

Bang Food Truck

• Bubble Nutella

• Bubble Churros

• Bubble Presunto e Queijo

• Bubble Vegetariano

Churros da Mamãe

• Churros Doce (Doce de leite, brigadeiro, ninho ou goiabada)

• Churros de Nutella

• Churros Romeu e Julieta

• Churros Salgado (Frango com Catupiry ou Calabresa com Cebola e Catupiry)

Doces Delícias da Baiana

• Cone Gourmet Raffaello

• Cone Gourmet Kinder Bueno

• Cone Gourmet Ferrero Rocher

• Morango no Palito

• Mini Copo da Felicidade Ninho com Nutella

• Mini Copo da Felicidade Ferrero

Dr Chapa

• Lanche de Pernil

• Lanche de Costela

• Coxinha de Frango Cremosa (porção com 10 unidades)

Espetos Brasil

• Espeto de Carne

• Espeto de Frango

• Espeto de Queijo Coalho

• Espeto de Linguicinha Defumada

House Açaí

• Açaí – 300ml (com 2 adicionais)

• Açaí – 500ml (com 3 adicionais)

• Açaí – 700ml (com 4 adicionais)

• Crepe Salgado (Presunto e Queijo, Queijo, Salsicha com Queijo)

• Crepe Doce (Doce de Leite ou Chocolate)

Ice Lu Geladinhos Gourmet

• Geladinhos Gourmet (Ninho com Nutella, Paçoca, Ovomaltine, Mousse de Maracujá, Sensação)

• Geladinhos Gourmet de Chiclete

• Picolé Trufado (Maracujá ou Chocolate)

• Moreninha (Morango ou Chocolate Branco)

• Pipoca Gourmet (Ninho, Chocolate ou Ovomaltine)

Lancholet

• Cheese Burguer

• Cheese Burguer Bacon

• Especial Let

Lius Café e Pizza Cone

• Pizza Cone Frango com Catupiry

• Pizza Cone Presunto e Mussarela com Catupiry

• Pizza Cone Calabresa

• Pizza Cone Brócolis com Bacon

• Pizza Cone Marguerita

• Pizza Cone Mussarela

• Pizza Cone Bacon

Mr. Crepe

• Crepe Francês Salgado (Frango e Requeijão, Frango com Milho, Calabresa com Requeijão e Mussarela, Presunto com Mussarela e Orégano)

• Crepe Francês Doce (Nutella)

Pamonharia Doce Espiga

• Pamonha Doce Tradicional

• Pamonha Doce com Queijo

• Curau

• Milho Cozido com Sal e Margarina

• Milho Cozido com Queijo e Catupiry

Pão com Linguiça do Mineiro

• Smash Bacon

• Lanche de Hambúrguer de Linguiça

• Batata Frita no Cone

• Batata Frita com Cheddar e Bacon

• Combo: Lanche de Linguiça + Batata

• Combo: Smash Bacon + Batata

Pastel Poko Loko

• Pastel de Carne com Queijo

• Pastel de Frango com Catupiry

• Pastel Palmito Poko Loko

• Pastel Pizza Poko Loko

• Pastel Doce de Nutella

Truck da Gula

• Hot Dog Prensado

• Hot Dog Prensado com Bacon

• Hot Dog Prensado com Frango

RESTAURANTES

Cão Véio

• American Bully

• Matilha

• Bruto

• Boston Terrier

Croc Chicken

• Cesta de Frango Simples (500g)

• Cesta de Frango Completa (500g)

• Cesta de Frango Simples (1kg)

• Cesta de Frango Completa (1kg)

• Strips de Frango

• Polenta Frita

• Mandioca Frita

Holy Cook

• Cookie Ninho com Nutella

• Cookie Duo

• Cookie Red Velvet

Jujuba Mercado de Guloseimas

• Fruta no Palito (Morango, Uva ou Maçã)

• Big Brigadeiro Gourmet (Ninho com Morango ou Chocolate com Morango)

• Fondue Gourmet no Copo

• Marmitinha Kinder de Brownie com Sorvete

Ki-Pastel

• Pastel de Carne

• Pastel de Queijo

• Pastel de Pizza

• Pastel de Frango com Requeijão Cremoso

• Pastel de Chocolate ao Leite

Luz Gastronomia

• Espeto de Carne

• Espeto de Frango

• Espeto de Linguiça

• Espeto de Kafta

• Espeto Medalhão de Batata

• Espeto Medalhão de Mandioca

• Espeto Medalhão de Frango

• Espeto de Queijo Coalho

• Espeto de Pão de Alho

• Combo de Espetos 1: Carne, Frango e Pão de Alho

• Combo de Espetos 2: Carne, Frango e Queijo Coalho

• Porção de Calabresa Acebolada

• Porção de Anéis de Cebola

Matilha Vegan Food (100% vegano)

• Espeto Linguiça + Carne vegetal

• Espeto Frango + Carne vegetal

• Lanche de Churrasquinho Vegano

• Pastel de Carne com Azeitonas

• Pastel 2 Queijos veganos

• Pastel Palmito Cremoso

• Porção de Salgadinhos (mix com 8 unidades)

• Coxinha de Frango Vegetal

• Torta Cookie (fatia)

Padaria Dona Vitória

• Lanche Kids

• Combo Burguer com Batata Frita

• Combo Bacon com Batata Frita

• Combo Salada com Batata Frita

• Porção de Batata Frita

• Porção de Batata Frita com Cheddar e Bacon

Pasconitta Churros

• Churros Pasconitta

• Churros Brasileiro

• Chuvette

• Churros Pasconitta com Nutella

• Churros Brasileiro com Nutella

• Chuvette com Nutella

• Açaí 300ml

• Açaí 500ml

• Açaí com Nutella 300ml

• Açaí com Nutella 500ml

Trattoria Il Volo

• Bolinho de Polenta Recheada (Rúcula e Queijo ou Bacon e Queijo)

• Pizza Broto (Abobrinha, Calabresa, Frango, Portuguesa e Marguerita)

• Nhoque Recheado com Mussarela ao Molho Sugo

• Lasanha Bolonhesa

• Lasanha 4 Queijos

Serviço:

Santa Bárbara Rock Fest 2025

Dia 22 de agosto de 2025 (sexta-feira), a partir das 18 horas

Dia 23 de agosto de 2025 (sábado), a partir das 12 horas

Dia 24 de agosto de 2025 (domingo), a partir das 12 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Mais informações: rockfestsbo.com

