Festival de Arte Urbana em Sumaré abre inscrições

Visando celebrar a arte urbana, promover interação entre artistas e comunidade, além de revitalizar a paisagem do Jardim Aclimação, estão abertas, em Sumaré (SP), as inscrições para o projeto As Cores e a Cidade, que é o chamamento de artistas urbanos, de todo país, que tenham interesse em participar do Festival de Arte Urbana, que será realizado nos dias 27 e 28 de setembro.

Serão selecionados 30 artistas urbanos, distribuídos da seguinte forma: 10 da Região Metropolitana de Campinas; 10 da capital paulista e grande São Paulo e 10 artistas de outros estados. Os interessados devem enviar seus portfólios e propostas de murais até dia 13 de agosto no link da bio do Instagram da Renovarte Produtora Cultural disponível aqui. O regulamento também pode ser consultado acessando este link da Produtora. Os artistas devem comprovar experiência e apresentar trabalhos de alta qualidade artística e técnica. As propostas serão avaliadas por uma curadoria especializada.

Sobre o projeto Por meio de expressões artísticas em grafite e murais, o projeto As Cores e a Cidade tem como objetivo transformar os muros em frente à Estrada Américo Ribeiro dos Santos, na cidade de Sumaré (SP). Esses espaços, que abrigam muros e fundos de casas sem acabamento, serão transformados em grandes obras de arte a céu aberto, promovendo cor, cultura e identidade na região.

PREMIAÇÃO Os artistas selecionados receberão um cachê de R$ 5 mil. A divulgação dos resultados acontecerá a partir de 25 de agosto.

As Cores e a Cidade é um projeto viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução, tem produção da Renovarte Produtora Cultural, empresa que viabiliza a realização de projetos artísticos por meio de leis de incentivo como ProAC e Rouanet, em parceria com a empresa Núcleo Cultural e apoio da Prefeitura Municipal de Sumaré e patrocínio da PPG [http://brazil.ppg.com/Home.aspx], empresa fornecedora global de tintas, revestimentos e materiais para clientes dos setores de construção, produtos de consumo, industrial e mercados de transporte e de reposição em mais de 70 países há quase 150 anos.

