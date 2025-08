O OXXO, rede de mercados de proximidade em plena expansão no Brasil, realiza mais uma edição do programa “Contrata OXXO”, iniciativa que promove mutirões presenciais de seleção e contratação. A empresa oferece mais de 150 vagas distribuídas entre Campinas, Jundiaí, Americana, Piracicaba, Taubaté e Valinhos, com oportunidades para os cargos de atendente, encarregado e líder de loja.

O processo seletivo acontece em Jundiaí, na sexta-feira, dia 8 de agosto, às 10h, na Loja Messina, localizada na Rua Siracusa, 73 – Jardim Messina. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto (RG ou CNH).

Os contratados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, remuneração variável, convênio com a Wellhub (ex-Gympass) e acesso à cooperativa de crédito Barracred.

O OXXO integra o portfólio do Grupo Nós, que conta com um time de mais de 5 mil colaboradores no Brasil, distribuídos entre lojas, centro de distribuição e estrutura corporativa. A ação reforça o compromisso da empresa com a geração de empregos e o desenvolvimento das regiões onde atua, conectando profissionais a um ambiente de trabalho dinâmico, diverso e com reais oportunidades de crescimento.

Serviço

Contrata OXXO Jundiaí

Data e horário: sexta-feira, 8 de agosto, às 10h

Local: Loja Oxxo Messina, Rua Siracusa, 73 – Jardim Messina, Jundiaí – SP

Perfis: para a posição de atendente, busca-se um profissional com forte orientação para o cliente, que contribua para o bom funcionamento das atividades diárias da loja. É desejável que identifique falhas ou oportunidades de melhoria e as comunique prontamente à liderança, sempre com postura colaborativa, iniciativa, agilidade e empatia para resolver situações do dia a dia; já para as posições de encarregado e líder de loja, o profissional será responsável por assegurar a execução eficiente das rotinas operacionais, garantindo o cumprimento de processos, a resolução de conflitos e o suporte contínuo às atividades da equipe. É essencial ter experiência comprovada em gestão de equipes, com foco em liderança, organização e excelência operacional.

Sobre Grupo Nós

Nascido da joint venture entre Raízen, licenciada da marca Shell, e FEMSA Comercio, o Grupo Nós une as marcas Shell Select e OXXO com o propósito de aproximar e facilitar para uma vida melhor. A companhia tem como missão potencializar o setor varejista e ser reconhecida como a rede mais confiável do mercado, liderando o mercado brasileiro de conveniência e proximidade.

OXXO – Mercado de proximidade criado em 1978, com mais de 20 mil unidades espalhadas pela América Latina. Nomeada a marca de varejo mais valiosa do México pela Interbrand em 2017, se destaca pela qualidade no serviço, consistente estratégia de expansão e profissionalização na operação de lojas. No Brasil, a marca chegou em dezembro de 2020 e hoje conta com 600 unidades em 24 cidades no estado de São Paulo.

