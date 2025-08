Tomógrafo começa a ser instalado no Hospital Municipal de Nova Odessa

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou um marco histórico para a saúde pública: começa a fase de instalação do primeiro tomógrafo no Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. Após a conclusão da reforma técnica da sala, a chegada do equipamento estratégico consolida mais uma importante conquista da gestão para a população.

Com operação prevista para os próximos meses, o aparelho revolucionará o atendimento de urgência, reduzindo em até 80% as transferências de pacientes para outras cidades via UTI móvel. A medida deverá gerar uma economia mensal de aproximadamente R$ 80 mil aos cofres públicos, recursos que serão reinvestidos em saúde. Além disso, diagnósticos de traumas, emergências neurológicas e oncológicas ganharão agilidade crítica, favorecendo casos que dependem de intervenção imediata.

Durante vistoria técnica, o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, reforçou o impacto social da iniciativa. “Estamos cumprindo a promessa de levar dignidade aos novaodessenses. Cada minuto economizado no diagnóstico é um direito à vida resgatado. Este equipamento eliminará a espera com deslocamentos dos pacientes”, afirmou.

O novo tomógrafo será operado por empresa contratada que fornecerá manutenção preventiva e insumos, garantindo a sustentabilidade do serviço.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP