Marajó pega fogo no centro de Santa Bárbara

Uma minivan GM Marajó pegou fogo no centro de Santa Bárbara d’Oeste na madrugada desta quarta-feira. O registro foi feito por volta das 3h30 da manhã na rua XV de Novembro.

Agentes da Guarda Municipal foram até o local dar os primeiros atendimentos.

O carro ficou totalmente destruído e estava em um terreno baldio. Ninguém ficou ferido e os bombeiros encerraram o atendimento.

Resenha do ‘fogo na Marajó’

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’ Oeste -SP NATUREZA: INCÊNDIO

DATA: 06/08/2025 HORA: 03h27min LOCAL: XV DE NOVEMBRO,97

EQUIPE: 4 🚓

SÍNTESE: Por determinação do CICOMM, esta guarnição se deslocou até a Rua XV de Novembro, 97, informados que o veículo GM/CHEVETTE MARAJO estava em chamas. Foi constatado que o veículo estava estacionado no interior de um terreno desocupado e o mesmo estava em chamas, de imediato os patrulheiros controlaram as chamas com o uso de mangueira fornecido pelo vizinho, em seguida a viatura do Corpo de Bombeiros, que realizou o rescaldo, ninguém ficou ferido.

Mediante os fatos, nos deslocamos ao Plantão Policial, onde os fatos foram narrados a autoridade policial, que determinou o registro de BOPC.

