A Unidade de Atenção Domiciliar (UAD) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, promoveu nesta terça-feira (5) um treinamento voltado ao papel da enfermagem na transição entre o ambiente hospitalar e o domicílio. A capacitação teve como foco garantir uma recuperação segura no período pós-alta, reforçando protocolos de segurança assistencial e estratégias para empoderar cuidadores e familiares, com o objetivo de reduzir complicações e readmissões.

Durante o encontro, os profissionais de enfermagem aprimoraram técnicas para avaliar as necessidades individuais dos pacientes e desenvolver planos de cuidado personalizados. Um dos principais pontos foi a padronização das orientações repassadas aos cuidadores, incluindo o reconhecimento de sinais de alerta, administração correta de medicamentos e cuidados específicos com curativos e dispositivos médicos.

“Nosso foco vai além do cuidado dentro do hospital. Queremos garantir que o paciente continue recebendo uma assistência segura e de qualidade também em casa. Esse tipo de capacitação fortalece nossa missão de promover saúde com responsabilidade e acolhimento”, destacou o diretor geral do Hospital Municipal, Ruy Santos.

A enfermagem foi destacada como elemento-chave na transição entre o hospital e o domicílio, garantindo a continuidade do cuidado. “A atuação qualificada da equipe de enfermagem no período pós-alta faz toda a diferença nos resultados clínicos. Quando capacitamos adequadamente os cuidadores, reduzimos significativamente os riscos de complicações e reinternações”, explicou a coordenadora de Enfermagem das Alas do HM, Bruna Bergantin.

O treinamento também reforçou a importância do trabalho multidisciplinar, com a enfermagem atuando como elo entre pacientes, familiares e demais profissionais de saúde. A iniciativa reafirma o compromisso do hospital com um atendimento humanizado e seguro em todas as etapas da recuperação, com atenção especial ao período crítico após a alta hospitalar.

“A segurança do paciente precisa ser garantida em todas as fases do cuidado, inclusive após a alta hospitalar. A capacitação da equipe de enfermagem reforça esse compromisso, ampliando a qualidade da assistência no ambiente domiciliar e fortalecendo a rede de atenção à saúde no município”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

