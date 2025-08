Confira edição de agosto do Calendário Ambiental  

Prefeitura divulga edição de agosto do Calendário Ambiental

Leia + sobre Famosos, artes e música

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, divulgou a edição de agosto do Calendário Ambiental. A publicação reúne datas comemorativas ligadas ao meio ambiente e orientações práticas de sustentabilidade para o dia a dia.

Neste mês, o calendário destaca datas como o Dia Interamericano da Qualidade do Ar (7), Dia Internacional dos Povos Indígenas (8), Dia do Combate à Poluição (14), Dia Mundial do Mosquito (20), Dia Mundial do Cachorro (26) e Dia Mundial da Limpeza Urbana (27).

Além de informar sobre as datas, o material incentiva ações sustentáveis como compartilhar caronas, usar papel reciclado, reduzir o tempo no banho, evitar o uso da mangueira para lavar calçadas e separar corretamente os resíduos recicláveis.

O calendário também faz um alerta sobre práticas proibidas, como queimadas, consideradas crime ambiental sujeito a multa, e o excesso de barulho. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 153 ou pelo telefone (19) 3461-8342, da Guarda Municipal.

“Todas as dicas diárias são importantes para preservar o meio ambiente e promover a qualidade de vida da população. São mudanças simples de hábitos e comportamentos que as pessoas podem adotar no cotidiano e que vão contribuir de forma positiva na natureza”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP