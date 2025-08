Labradora brasileira vence Campeonato Mundial de Surfe para Cães com três medalhas de ouro, uma prata e um bronze, nos EUA

Família Surf Dog é bicampeã mundial na Califórnia com Cacau eleita a Top Dog 2025

O Brasil voltou a dominar o cenário internacional do surf dog. No último sábado, 2 de agosto, a Família Surf Dog conquistou mais uma vez o Campeonato Mundial de Surf Dog, realizado na tradicional Linda Mar Beach, em Pacifica, na Califórnia (EUA).

Com um desempenho impecável, a cadela Cacau e seu tutor Ivan Quintães somaram três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, e foram premiados com o título de Top Dog 2025, troféu máximo da competição, entregue à melhor dupla entre todos os campeões de cada categoria.

O feito histórico consolida o Brasil no topo do surf canino mundial pelo segundo ano consecutivo — e reafirma o legado construído por Bono, o cão surfista que conquistou cinco títulos mundiais e se tornou uma lenda do esporte.

“Competimos com os melhores do mundo e voltamos pra casa com um resultado que representa muito mais do que medalhas. Ver a Cacau feliz, com o rabinho abanando em cima da prancha, é a maior vitória de todas.

Ela representa a continuidade de tudo que o Bono construiu com a gente, e faz isso com tanto amor, leveza e alegria. É um privilégio viver isso em família, agora com a Moana junto, torcendo com a gente desde o comecinho”, diz Camila Tani, companheira de Ivan na criação do projeto.

A edição de 2025 teve uma carga simbólica ainda mais forte para a equipe brasileira: o campeonato aconteceu na véspera do aniversário de 15 anos de Bono, marco de longevidade e vitalidade para um cão atleta que continua saudável, ativo e parte da história viva do esporte.

A participação da cadela Cacau, filha de Bono, reforça a continuidade de um legado iniciado há mais de uma década — agora sendo contado por uma nova geração da Família Surf Dog, que vive esse projeto como estilo de vida, missão afetiva e narrativa audiovisual.

A competição na Califórnia teve transmissão ao vivo pelo Instagram oficial da família, familiasurfdog, e emocionou os fãs que acompanham a trajetória desde os tempos do programa “Bono, o Cão Surfista”, exibido em duas temporadas no Canal OFF e disponível no Globoplay.

O novo capítulo dessa história — que já está sendo documentado — mostra não apenas os títulos conquistados por Cacau, mas a força de um projeto que une performance esportiva, responsabilidade afetiva com os animais e uma conexão profunda entre humanos e cães.

Desde 2020, a família vive em Búzios (RJ), onde realiza a maior parte de sua preparação. As praias da região funcionam como base de treinos técnicos e também como cenário para a vida cotidiana dos personagens do projeto.

Com uma rotina que inclui alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e momentos de lazer em família, Cacau é hoje um dos principais nomes do surf dog mundial — e referência para tutores que desejam estabelecer relações mais profundas e respeitosas com seus pets.

“A gente vive intensamente tudo isso. Cada onda é um desafio novo, e a conexão com a Cacau é o que faz tudo acontecer. Ela ama estar no mar, se diverte de verdade, e isso transparece nas competições. Não é sobre ganhar medalhas, é sobre construir uma história verdadeira, que inspira outras famílias a viverem com mais presença, amor e vínculo”, afirma Ivan.

Além de Cacau e Bono, a Família Surf Dog é formada por Ivan, Camila, a bebê Moana, a vira-lata Mukeka — adotada na Bahia durante a segunda temporada da série —, e a gata Cocada, resgatada em 2024. Um verdadeiro time multiespécie, movido por afeto, propósito e esporte.

A campanha deste ano contou com apoio de marcas que acompanham a Família Surf Dog nessa trajetória de sucesso: Select by Monello (linha super premium da Nutrire), patrocinadora master, além de Best Western Hotels, Bravecto (MSD Saúde Animal), Avert, HV Pet Care e HB.

O projeto foi realizado pela Pet 4 Agency , agência de marketing de influência focada no mercado pet, da qual Camila e Ivan são sócios, junto com o empresário Pedro Farias.

