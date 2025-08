CPFL Energia abre inscrições para desafios com startups

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Programa Inova CPFL, ação de inovação aberta da CPFL Energia que busca soluções para os desafios do setor elétrico brasileiro. A iniciativa oferece apoio técnico para startups, empreendedores e pesquisadores testarem suas tecnologias em ambiente real, com potencial para estabelecer parcerias comerciais com uma das maiores empresas do setor elétrico.

Nesta edição, o programa lança quatro desafios ligados às áreas de geração e distribuição de energia. Os temas envolvem desde a digitalização de processos e o monitoramento de segurança de equipamentos, até a previsão de chuvas no Sistema Interligado Nacional e a evolução dos processos de engenharia. As propostas selecionadas passarão por uma prova de conceito (PoC), etapa em que as soluções são aplicadas e avaliadas na prática.

O processo de seleção inclui uma triagem inicial, sessões de apresentação online, reuniões de aprofundamento técnico e, por fim, a escolha das propostas que avançarão para os testes.

“Queremos nos conectar com soluções que contribuam para uma operação mais eficiente, segura e sustentável. O Programa Inova CPFL é uma porta de entrada para a colaboração entre a companhia e o ecossistema de inovação, com foco na aplicação prática das ideias”, afirma Rafael Moya, gerente de Inovação e Transformação da CPFL Energia.

Desde o lançamento do programa, em 2024, o Programa Inova CPFL já atraiu 136 startups interessadas em resolver desafios reais do setor elétrico. Ao todo, 48 foram selecionadas para sessões de pitch e 22 passaram para a etapa de aprofundamento, resultando em oito provas de conceito – quatro concluídas e quatro em andamento.

A iniciativa é realizada em parceria com a Plug and Play, plataforma global de inovação e terceira maior investidora de capital de risco do mundo. A empresa conecta 500 corporações e mais de 70 mil startups globalmente, promovendo inovação aberta com foco em gerar valor real em diferentes setores, entre eles o de energia.

“A evolução do Inova CPFL ao longo do último ano reforça como a aproximação entre corporações e startups é capaz de acelerar transformações no setor elétrico. A cada nova chamada de desafios, surgem soluções com grande potencial de aplicação e impacto real. Nosso objetivo é continuar conectando o mercado de energia às possibilidades do ecossistema de inovação, sejam elas startups, pesquisadores ou centros de pesquisa e universidades, para aprofundar ainda mais a aplicação prática da inovação”, destaca Ingrid Mondoni, Partner Success Associate da Plug and Play Brazil.

www.cpflinovacao.com.br A CPFL também promoverá um webinar para esclarecimento de dúvidas no dia 11 de agosto, às 14h. As inscrições estão abertas até 29 de agosto e podem ser feitas pelo site oficial do programa:

