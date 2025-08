Servidor do setor de Educação e suplente de vereador do PL em Nova Odessa, Dílson Branco participou do 2º Encontro Regional das Guardas Civis Municipais da Região de Campinas e Baixa Mogiana, realizado na Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (ACIMM). Articulador regional da deputada estadual Letícia Aguiar (PP), Branco divulgou que o município será contemplado com um drone de alta tecnologia, além de participar no ano que vem das Olimpíadas das Guardas Municipais do Estado de São Paulo.

“Foi um encontro especial de união, aprendizado e valorização das Guardas Municipais, que são verdadeiras protagonistas na segurança das nossas cidades”, destacou Branco. Segundo ele, na oportunidade foi protocolado pedido de verba parlamentar do mandato da deputada Letícia Aguiar. “Ela se prontificou a atender a demanda da Guarda Municipal de Nova Odessa, para a segurança pública da cidade”, garantiu.

O articulador ainda agradeceu ao convite da deputada, do vereador Anderson Senna, de São José dos Campos, do ministro da Agricultura e Pecuária – senador por Mato Grosso, Carlos Fávaro, além do assessor parlamentar Heber Bolsonaro. “Foi um evento importante para as GCMs e para a segurança pública, um aprendizado particular com lideranças tão comprometidas com a causa e com a valorização dos guardas municipais”, completou.

