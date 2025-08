Beneficiários do Bolsa Família e BPC devem atualizar cadastro para evitar bloqueio

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Os beneficiários do Programa Bolsa Família e do BPC (Benefício de Prestação Continuada – pessoas idosas ou com deficiência), do Governo Federal, que não atualizaram o cadastro podem ter seus benefícios bloqueados. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste orienta que os beneficiários procurem a Central de Cadastro Único do município para atualizar dados do cadastro do Bolsa Família e do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), no caso do BPC. A atualização cadastral é obrigatória a cada dois anos.



O Governo Federal emite alertas por e-mail, SMS e outros meios. Os beneficiários que não cumpriram o prazo estão com seus benefícios bloqueados. Se em dois meses de bloqueio a situação for regularizada, o benefício é cancelado e, para voltar a recebê-lo, será necessário iniciar o processo de solicitação.



A Central de Cadastro Único de Santa Bárbara d’Oeste está localizada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 2000, em frente ao Parque Araçariguama. O horário de atendimento é das 8 às 15 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3455.2424 ou pelo e-mail [email protected]. O telefone do INSS é 135.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP