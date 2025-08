Filarmônica do Senai de Americana apresenta clássicos no Teatro Municipal

A Orquestra Filarmônica do Senai de Americana apresenta, nesta sexta-feira (8), o concerto “Seleção Grandes Clássicos”, às 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase, localizado à Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, em Americana. A entrada é solidária mediante a entrega de 1 litro de leite longa vida. Os ingressos estão disponíveis em www.ingressodigital.com e a classificação indicativa é livre.

Os músicos vão apresentar uma seleção de trilhas e canções que marcaram gerações, em comemoração aos 43 anos do Senai de Americana.

Concerto especial

“A Orquestra Filarmônica do Senai de Americana levará ao Teatro Municipal um concerto especial, preparado especialmente para encantar todas as idades. Será uma noite de celebração histórica com música de qualidade”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

