Ações de combate à dengue seguem em Americana mesmo após queda de casos

Apesar da queda no número de casos de dengue, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti seguem em andamento nas ruas de Americana, com visitas casa a casa, vistorias em pontos estratégicos e ações educativas em eventos e instituições. O trabalho faz parte da campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, da Secretaria Municipal de Saúde, que conta com uma série de ações preventivas desde o início do ano.

Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, os agentes do Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD) realizaram 149.191 visitas domiciliares de rotina em diversos bairros e regiões do município, com orientações aos moradores sobre os potenciais criadouros do mosquito e os cuidados necessários para evitar a sua proliferação.

“Mesmo com a redução no número de casos, não podemos baixar a guarda. A dengue é uma doença séria e o mosquito continua presente no nosso dia a dia. Por isso, seguimos intensificando as ações, orientando a população e atuando em diferentes frentes para que Americana esteja cada vez mais protegida”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Trabalho

O trabalho segue intensificado também na fiscalização de locais com maior risco de proliferação do mosquito. De janeiro a agosto, as equipes realizaram 924 visitas em Pontos Estratégicos, como borracharias, ferros-velhos, floriculturas e comércios de reciclagem, além de 24 visitas em Imóveis Especiais, que compreendem escolas, hospitais, postos de saúde e indústrias.

“A atuação da vigilância vai além de uma fiscalização pontual. Nosso objetivo é criar um ambiente seguro, no qual potenciais riscos sejam identificados e tratados antes que se transformem em problemas maiores. Essa atenção permanente é o que faz a diferença no controle da dengue”, destacou o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges.

Além das ações de fiscalização, outra frente de trabalho é a área de educação em saúde. Até o mês de agosto, foram promovidas 72 atividades de conscientização em escolas, praças, feiras, igrejas e outras instituições e eventos. Nessas ocasiões, agentes distribuíram folhetos informativos e usaram maquetes e microscópios para mostrar as fases do mosquito, impactando cerca de 19,5 mil pessoas.

“A informação correta é um dos pilares no combate à dengue. O trabalho das equipes precisa caminhar junto com a participação da comunidade, que tem papel decisivo ao adotar cuidados simples no dia a dia. Quando poder público e população atuam lado a lado, os resultados se tornam muito mais eficazes”, ressaltou o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

8.971 casos e 29 óbitos

De acordo com boletim atualizado nesta terça-feira (9) pela Vigilância Epidemiológica, Americana soma 8.971 casos confirmados de dengue e 29 óbitos relacionados à doença em 2025. No momento, não há óbitos em investigação.

“Os números mostram que a dengue continua sendo um desafio importante, apesar da queda nos índices. Monitorar a evolução dos casos nos permite agir de forma rápida e eficiente, mas é indispensável que cada pessoa faça a sua parte. Com atenção, informação e responsabilidade compartilhada, conseguimos proteger toda a comunidade”, acrescentou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) contam com testes rápidos para dengue, aplicados conforme critérios técnicos. A vacinação contra a doença segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – nas unidades da Praia Azul e São Vito, o horário de atendimento vai até as 20h.

Campanha

A campanha “Todos Contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!” conta com o apoio das secretarias de Meio Ambiente, Educação, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Assistência Social e Direitos Humanos, Planejamento, Comunicação e Tecnologia da Informação, Obras e Serviços Urbanos, além da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Diretoria Regional de Ensino, Defesa Civil, DAE (Departamento de Água e Esgoto) e CPFL Paulista.

Mais informações sobre a campanha, a doença e os potenciais criadouros do mosquito estão disponíveis no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

