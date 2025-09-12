Ações do Setembro Amarelo seguem em Santa Bárbara

Rede Municipal de Saúde reforça orientações sobre prevenção ao suicídio

Leia + sobre saúde

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, segue com as ações do Setembro Amarelo. A iniciativa aborda uma série de atividades de prevenção ao suicídio nos serviços que compõem a Rede de Saúde Mental e a Rede Intersetorial do Município. Nesta quarta-feira (10) é celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, data endossada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Sob a coordenação do NAC (Núcleo de Ações Coletivas), desde o início do mês as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), os CAPSs (Centros de Atenção Psicossocial) e os demais setores da Secretaria de Saúde contam com decoração especial e Salas de Espera Ativa.

As atividades de sensibilização são realizadas com o objetivo de dar visibilidade e trazer o tema para discussão. Informações sobre o cronograma de ações desenvolvidas podem ser obtidas na UBS mais próxima ou nos CAPSs.

Em Santa Bárbara, a Prefeitura oferece tratamento para a população nos setores de Saúde Mental (CAPS), além de acolhimento nas UBSs e atendimento para os casos de urgência nos prontos-socorros.

O CAPS Infantojuvenil é responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes com demandas em saúde mental. No CAPS 2 é feito o acompanhamento de demandas de adultos, não relacionadas ao uso de álcool e outras drogas.

Já o CAPS AD (Álcool e Drogas) realiza o acompanhamento de usuários com demandas graves, devido ao uso de álcool e outras drogas. O horário de atendimento dos CAPSs é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Lei Federal

A campanha Setembro Amarelo tornou-se oficial em todo o território nacional nesta semana, com a sanção da Lei 15.199, de 2025, publicada nesta terça-feira (9) no Diário Oficial da União (DOU). A norma também estabelece 17 de setembro como o Dia Nacional de Prevenção da Automutilação e, 10 de setembro, como o Dia Nacional de Prevenção do Suicídio.

No texto, fica definido que a campanha Setembro Amarelo deverá ser realizada anualmente no mês de setembro, em todo o território nacional, com ações que englobem a prevenção à automutilação e ao suicídio. Também serão destinadas atividades para a conscientização sobre a saúde mental.

Suicídio

De acordo com a OMS e o Ministério da Saúde, o suicídio é a quarta causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal entre os jovens brasileiros de 15 a 29 anos. Segundo a OMS, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens no mundo, depois de acidentes de trânsito.

Os números da OMS dão conta de que, em todo o mundo, os casos de suicídio chegam a 800 mil – todos os anos morrem mais pessoas como resultado de suicídio do que de HIV, malária ou câncer de mama – ou ainda guerras e homicídios. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, uma média de 38 suicídios por dia. A cada 100 mil homens brasileiros, 12,6% cometem suicídio; entre mulheres, a comparação aponta para 5,4% casos de suicídio a cada 100 mil mulheres brasileiras.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP