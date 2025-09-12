Lucro recorde dos planos de saúde acende alerta para consumidores, aponta especialista

O setor de saúde suplementar registrou lucro líquido de R$ 12,9 bilhões no primeiro semestre de 2025, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O resultado representa um crescimento de 131,9% em relação ao mesmo período do ano passado e consolida o maior desempenho da série histórica.

A alta foi impulsionada pelos reajustes das mensalidades, pela redução da sinistralidade e pelo cenário de juros elevados, que beneficiaram as aplicações financeiras das operadoras. Para cada R$ 100 de receita, as empresas lucraram cerca de R$ 6,80 — patamar nunca antes registrado.

Diante desses números, o advogado Dr. Elano Figueiredo, ex-diretor da ANS e especialista em saúde suplementar, alerta para os impactos diretos ao consumidor.

“É evidente que os resultados financeiros das operadoras não são apenas reflexo de eficiência, mas sobretudo da política de reajustes, especialmente nos planos coletivos. O problema é que muitos consumidores enfrentam aumentos muito acima da inflação, sem a mesma transparência ou proteção regulatória que existe nos planos individuais”, afirma.

Segundo o especialista, a diferença entre os reajustes é expressiva: 383,5% acumulados nos planos coletivos entre 2015 e 2025, contra 146,48% nos individuais.

“O consumidor precisa conhecer seus direitos, questionar práticas abusivas e, quando necessário, recorrer ao Judiciário. Não se pode admitir que, enquanto as operadoras registram lucros recordes, beneficiários enfrentem dificuldades para custear seus planos ou têm procedimentos negados”, destaca Dr. Elano.

Para ele, o desafio do setor será equilibrar sustentabilidade financeira e acessibilidade: “Mais de 52 milhões de brasileiros dependem dos planos de saúde. A regulação precisa garantir que o sistema se mantenha sólido, mas sem sobrecarregar os usuários com reajustes desproporcionais”, completa.

