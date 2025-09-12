Sumaré: Avenida Rebouças tem interdições para corrida no domingo (14)

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) de Sumaré informa que neste domingo, dia 14, será realizada a Corrida Good Bom Run, nas modalidades de 5km e 10km, com largada e chegada na Praça das Bandeiras, em Sumaré.

Para garantir a segurança dos participantes e a boa organização do trânsito durante o evento, a Avenida Rebouças terá interdições entre as 6h e 10h da manhã. Nesse período, todos os cruzamentos compreendidos entre a Rua Francisco Geag Levra e a Rua Pedro Noveletto Sobrinho (antiga Rua Quatro) estarão bloqueados.

A SMMUR orienta os condutores a procurarem rotas alternativas e evitarem trafegar pelo trecho interditado. Durante toda a prova, agentes de trânsito estarão presentes em pontos estratégicos do percurso para orientar motoristas e garantir a fluidez do tráfego.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana confirmou ainda que, entre os dias 12 e 14, outras vias de Sumaré passarão por interdições temporárias para realização de eventos religiosos, sociais, esportivos e comunitários. As ações contam com acompanhamento e apoio da Prefeitura, visando garantir a segurança dos participantes e a organização do tráfego.

Confira os locais e horários:

12 de setembro (sexta-feira)

Culto de Ação de Graça dos Amigos

Local: Rua Vitória, nº 89 – Nova Veneza

Horário: 18h às 21h

13 de setembro (sábado)

Culto de Ação de Graça dos Amigos

Local: Rua Vitória, nº 89 – Nova Veneza

Horário: 18h às 21h

Festa Social da Paróquia

Local: Rua Sidnei Lúcio Ribeiro com Rua Santa Clara até Av. Emília Pedro Boscolo – Jardim Santa Clara

Horário: 19h às 22h

Festa Social – Paróquia Santa Terezinha

Local: Rua Virgínio Cia, nº 27 – Altos Sumaré

Horário: 18h às 22h

Inauguração de Adega

Local: Rua Maria Augusta Lopes Pinto – Jardim Denadai

Horário: 16h às 22h

Torneio de Bilhar (Bar dos Amigos)

Local: Rua José Belizário Filho, nº 108 – Jardim Nova Terra

Horário: 16h às 22h

14 de setembro (domingo)

Festa Social – Paróquia Santa Terezinha

Local: Rua Virgínio Cia, nº 27 – Altos Sumaré

Horário: 6h às 16h

Operação Bar

Local: Av. Jaime Pinheiro de Ulhôa Cintra, nº 1611 – Jardim Bom Retiro

Horário: 21h até o término

Corrida Good Run 2025

Local: Av. Rebouças – Centro (largada e chegada na Praça das Bandeiras)

Horário: 6h às 10h

A SMMUR pede a colaboração dos condutores para que evitem os trechos interditados e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas. Agentes de trânsito estarão presentes nos locais para orientar motoristas e garantir a segurança viária durante os eventos.

