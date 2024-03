Nos anos 1800, mulheres como Helena, Nataly e Marshala jamais teriam o que desejavam. Para a população londrina da época, elas deveriam ser apenas boas esposas e mães, que pertenciam a seus pais ou maridos. Inconformadas com tudo o que a sociedade machista as havia feito passar, as histórias das três personagens na trilogia Deusas de Londres se conectam pelo mesmo objetivo: o desejo de vingança.

Nesta série literária publicada pela The GiltBox Editora, a escritora e psicóloga Paula Toyneti Benalia mergulha nos desejos humanos e mostra que o amor e o ódio podem estar mais próximos do que qualquer pessoa jamais imaginou. Ao mesmo tempo em que vivem grandes amores, as protagonistas transformam as próprias tragédias em força para lutar contra o patriarcado.

Quando o ódio é a premissa do amor, ele nasce por caminhos tortos, seguindo caminhos incoerentes e loucos.

Mas quando amar foi sano, racional? Se o foi, nunca foi amor. (Diário de Helena, Londres, 1801)

O dia em que te amei, p. 13

Inspiradas em Hemera, deusa da luz e do dia, Afrodite, divindade da beleza e do amor e, Héstia, deusa do fogo, as personagens são mulheres à frente de seu tempo. Diferente das damas da época, Helena, protagonista de O dia em que te amei, faz questão de causar escândalos e tem como diversão destruir a reputação do marido, o respeitado Duque de Misternham – que a escolheu justamente por esse motivo, para se vingar da própria família, por terem rejeitado e maltratado a irmã mais velha anos atrás.

Nataly, personagem principal do segundo volume, O dia em que te toquei, encontra em um conde endividado a oportunidade perfeita para realizar um casamento por conveniência, com objetivo de conseguir um novo bode expiatório e esconder que é a verdadeira dona do mais famoso clube de jogos e prostituição de Londres. Já Marshala, que protagoniza O dia em que te beijei, vive em constante confronto com os traumas do passado. Foi despejada pela família, abandonada no altar, e a fizeram mudar até o próprio nome, mas agora, a modista será confrontada por uma antiga paixão.

Amor e ódio, afeto e vingança são sentimentos que regem o envolvente e instigante enredo de Paula Toyneti Benalia. Com dez livros publicados, a autora mescla a narração entre os personagens, que descrevem em primeira pessoa acontecimentos, ações, pensamentos e diálogos. Todos, sempre pontuados por reflexões sobre os “nãos” que as mulheres precisam encarar e as insurgem com uma força interior capaz de superar os obstáculos mais duros impostos pela sociedade.

FICHA TÉCNICA:

Título: Trilogia Deusas de Londres: O dia em que te amei (Vol. 1); O dia em que te toquei (Vol. 2) e O dia em que te beijei (Vol. 3)

Autora: Paula Toyneti Benalia

Editora: The GiftBox

Páginas: 241 | 199 | 203

Preços: R$ 64,90 | R$ 62,90 | R$ 74,90

Comprar na Amazon: Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3

Sobre a autora: Graduada em Psicologia, Paula Toyneti Benalia sempre se dedicou a conhecer o ser humano em sua mais profunda essência. Apaixonada por livros desde a infância, começou a escrever romances em 2016, desde então, são 10 títulos publicados. O dia em que te amei, obra de abertura da trilogia Deusas de Londres, foi seu primeiro romance de época.

