Ramon Dino conquistou o título da categoria Classic Physique no Mr Olympia 2025 a noite deste sábado, 11, realizado em Las Vegas (EUA). Conhecido como o “dinossauro acreano”, o atleta se tornou o primeiro brasileiro a vencer a mais prestigiada competição de fisiculturismo do mundo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Mr. Olympia é o principal campeonato internacional de fisiculturismo profissional, organizado anualmente pela International Federation of Bodybuilding & Fitness (IFBB). Criado em 1965 por Joe Weider, o evento reúne os melhores atletas do planeta em diversas categorias, que disputam o título máximo do esporte e o reconhecimento de possuir o físico mais desenvolvido e estético do mundo.

Em suas redes sociais, o governador do Acre Gladson Camelí parabenizou o fisiculturista pela vitória: “Parabéns por mais essa grande conquista. É um orgulho imenso ver um acreano brilhar entre os melhores do mundo. Você é exemplo de superação e inspiração para todos nós”.

Mr Olympia

Nascido e criado em Rio Branco, Ramon Dino, de 30 anos, celebrou a conquista com orgulho e emoção, levando o nome do Acre a um novo patamar no cenário esportivo mundial. Morador do bairro Xavier Maia, ele cresceu envolvido com esportes como capoeira e futebol, mas foi na calistenia, praticada no Horto Florestal, que começou a moldar a disciplina e o amor pelo treinamento físico que marcariam sua carreira.

Ramon iniciou os treinos de musculação ainda jovem em academias da capital acreana e passou a se dedicar profissionalmente ao fisiculturismo em 2016. Em 2021, estreou no palco do Mr. Olympia e já figurou entre os cinco melhores do mundo, sinalizando o potencial que se confirmaria quatro anos depois.

Leia + Sobre todos os Esportes