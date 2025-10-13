O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre medidas extraordinárias para abastecimento de água em períodos de emergência hídrica.

No requerimento, o parlamentar destaca que o abastecimento de água em Ribeirão Preto, cidade com 750 mil habitantes, é integralmente proveniente do aquífero Guarani e que os centros de reservação, em Americana, permitem armazenamento de 10,5 milhões de litros nas regiões do Jardim Ipiranga, Parque Gramado, São Vito, da Cidade Jardim e Vila Santa Catarina.

“O uso dessas águas subterrâneas já é uma prática utilizada no Brasil e nós dispomos de tecnologia, já que temos os poços artesianos. Estou propondo ao DAE o estudo para implantação de poços próximos aos centros de reservação para serem acionados em tempos de crise hídrica”, explica.

O autor pergunta se a prefeitura realizou estudo técnico ou tem projeto em andamento visando a perfuração de novos poços artesianos; se há intenção ou viabilidade técnica de uso de poços como medida suplementar; quais seriam os custos estimados e o prazo; e se há estudos de impacto ambiental ou risco de interferência nos aquíferos.

Ainda no documento, o parlamentar questiona quais seriam as áreas mais propícias para perfuração, segundo levantamentos geológicos existentes. “Entendemos que é fundamental adotar medidas sustentáveis no longo prazo, por isso todos os estudos de impacto devem ser realizados e o compromisso de tratamento adequado dessa água, precisamos considerar todos os instrumentos à disposição para superarmos esse problema histórico em Americana”, aponta.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (13). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

