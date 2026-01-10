Uma adega no bairro São Manoel em Americana vendia drogas além das bebidas normalmente consumida pelos clientes. A guarda foi chamada inicialmente por reclamação de ‘perturbação’, mas o encontra foi diferente.

O que chamou a atenção dos agentes da Guarda Municipal de Americana é que o local era ‘gerenciado’ por um adolescente de apenas 15 anos.

Os agentes da Gama gravaram vídeo relatando que o local foi aberto pelo adolescente que estava trancado lá dentro. No fundo havia material escondido para ser vendido no final de semana.

Havia 300 porções de droga (maconha e cocaína) e cerca de R$ 2 mil em dinheiro no local. Material foi levado para a delegacia.

