Áreas foram construídas, ampliadas e modernizadas pela Prefeitura; novos espaços estão em implantação

Os parques socioambientais de Hortolândia, áreas públicas de lazer distribuídas em diferentes regiões são pilares do desenvolvimento inteligente e sustentável da cidade. Desde 2021, a Prefeitura reforça o investimento na melhoria, ampliação e construção de novos espaços que possibilitam mais qualidade de vida e saúde para as pessoas. Com a inauguração da primeira etapa do novo parque socioambiental do Jardim Amanda em dezembro de 2025, agora, a cidade conta com 13 parques. Quando inaugurada a segunda etapa, o parque será o maior espaço público de lazer da cidade.

Leia Mais notícias da cidade e região

Entre novos espaços, ampliações de áreas e posse de novos locais, a partir de 2021, a Administração Municipal já entregou para a população seis novos parques socioambientais. Para o futuro, estão previstas outras sete novas áreas. Já foram iniciadas as obras nos futuros espaços de lazer do Jardim Santa Emília e na região do Boa Esperança, onde acontece a terraplenagem em parte da área que abrigará o local.

“O investimento nos parques socioambientais faz parte do modelo da cidade que cresce e se desenvolve a cada dia pensando na sustentabilidade e cuidando do bem estar e da qualidade de vida das pessoas. São diversas áreas entregues e revitalizadas em pouco tempo e muito mais ainda estar por vir”, comenta o prefeito Zezé Gomes.

CONFIRA A EVOLUÇÃO DOS PARQUES SOCIOAMBIENTAIS DE HORTOLÂNDIA DESDE 2021: